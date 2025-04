Frühlingssuppe mit Pfiff: Sauerampfer-Suppe mit Ei

Diese Sauerampfer-Suppe mit Ei ist ein einfaches Gericht, das mit seinem frischen, leicht säuerlichen Geschmack überrascht und gleichzeitig wunderbar sättigt. Du brauchst dafür keine ausgefallenen Zutaten, sondern nur etwas frischen Sauerampfer, ein paar Eier und weitere Zutaten, die du wahrscheinlich ohnehin zu Hause hast.

Rezept für Sauerampfer-Suppe mit Ei

Wenn du dich jetzt fragst, was Sauerampfer ist, bist du nicht alleine.

Das Wissen um Wildpflanzen und -kräuter geht immer mehr verloren und die Wildpflanze sieht für Laien aus wie „irgendein Unkraut“, das auf Wiesen, an Waldrändern oder in naturnahen Gärten wächst. Früher nutzten die Menschen den Sauerampfer als Heilpflanze – zum Beispiel zur Anregung der Verdauung oder als „Frühjahrskur“, um den Körper nach dem Winter zu stärken.

Sauerampfer taucht in den Regalen großer Supermärkte so gut wie nie auf, da er sich nicht so gut lagern lässt wie andere Blattgemüse. Wenn überhaupt, findet man ihn noch auf Wochenmärkten oder in Bioläden. Das ist schade, denn sein frischer, zitronig-säuerlicher Geschmack eignet sich wunderbar für die Küche. Außerdem enthält er viele Vitamine und Mineralstoffe, darunter Vitamin C, Vitamin A, Eisen und Kalium.

Die Zutatenliste für die Sauerampfer-Suppe mit Ei ist überschaubar und die Zubereitung schnell und einfach. Neben Sauerampfer benötigst du nur noch Karotten, etwas Mehl, Butter, Gemüsebrühe und Eier. Diese pochieren wir, du kannst aber auch gekochte Eier verwenden. Nach gerade einmal 20 Minuten hast du einen leckeren Teller Suppe vor dir stehen – perfekt also zum Lunch im Homeoffice oder nach einem langen Arbeitstag.

Immer mehr Menschen fangen wieder an, Wildkräuter zu sammeln. Aus ihnen lassen sich aber auch allerlei Leckereien zubereiten. Zum Beispiel diese Bärlauch-Kapern. Oder Brennnessel-Ravioli. Ein echtes Highlight ist aber auch das Giersch-Pesto.

Sauerampfer-Suppe mit Ei

Portionen 4

Zutaten

2 Karotten

3 EL Butter

4 EL Mehl Type 405

1 l Gemüsebrühe

4 Eier pochiert

2 Bund Sauerampfer plus etwas mehr zum Servieren

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Karotten, viertele sie und schneiden sie in Stücke.

Erhitze die Butter in einem Topf 🛒 und dünste die Möhren darin an. Rühre das Mehl ein und schwitze es kurz an.

Gieße mit der Brühe auf und lass sie aufkochen.

Pochiere die Eier in einem separaten Topf.

Wasche den Sauerampfer und schneide ihn klein.

Gib den Sauerampfer in die kochende Suppe und lass ihn einmal aufwallen. Ziehe den Topf dann vom Herd und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile die Sauerampfer-Suppe auf Teller und serviere sie mit den pochierten Eiern. Streue noch etwas gehackten Sauerampfer drüber.

