Würzig und soft: Schafskäsebrötchen mit Kräutern

Klassische Käsebrötchen sind unheimlich lecker. Aber was, wenn ich dir verrate, dass du sie ganz einfach auf ein vollkommen neues Level bringen kannst? Alles, was du brauchst, sind Feta und Petersilie und schon kannst du dir fluffig-würzige Schafskäsebrötchen zaubern. Die sind so gut, dass du sie nie wieder zum Frühstück missen wollen wirst.

Rezept für Schafskäsebrötchen mit Kräutern

In vielen Regionen rund ums Mittelmeer kommt man nicht um sie herum: Teigwaren mit Feta, oft kombiniert mit Kräutern, Oliven oder Spinat. Unsere Schafskäsebrötchen orientieren sich genau daran – und bringen diese Aromen in einer Form zusammen, die alltagstauglich und ofenwarm richtig gut ist. Anstelle einer vorbereiteten Füllung wandern Feta und Kräuter nämlich direkt in den Teig. Dadurch ist jeder Bissen ein saftiger Genuss.

Der Teig selbst ist ein einfacher Hefeteig. Dafür brauchst du Weizenmehl, lauwarmes Wasser, Hefe, eine Prise Zucker und etwas Salz – und für eine besonders tolle Struktur und einen besseren Geschmack etwas Joghurt. Lass den Teig etwas gehen und knete dann Schafskäse und Kräuter unter. Teile ihn dann in Portionen und lass die Brötchen vor dem Backen erneut gehen. Pinsle ein wenig Eigelb darauf und schiebe die Brötchen in den vorgeheizten Ofen. So einfach geht es, leckere Schafskäsebrötchen zuzubereiten, kannst du es glauben?

Schafskäsebrötchen schmecken hervorragend noch lauwarm kurz nach dem Backen – doch nicht nur das. Sie lassen sich gut vorbereiten, einfrieren, aufbacken oder zum Picknick mitnehmen. Du kannst sie außerdem ganz nach Geschmack abwandeln. Das klappt mit getrockneten Tomaten, frischer Minze oder etwas Chiliflocken.

Sie schmecken deftig, ohne schwer zu sein und jeder Bissen steckt voller Aroma. Das macht sie zum perfekten Begleiter für gemütliche Frühstücke, schnelle Abendessen oder alles dazwischen. Nachbacken!

Schafskäsebrötchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 45 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Würfel frische Hefe

1/2 TL Zucker

150 ml lauwarmes Wasser

400 g Weizenmehl Type 550

1 TL Salz

100 g Naturjoghurt

200 g Feta Schafskäse

1/2 Bund Petersilie oder Kräutermischung nach Wahl

1 Eigelb Zubereitung Löse die Hefe mit dem Zucker in lauwarmem Wasser auf und lass sie 5 Minuten stehen, bis sie Blasen schlägt.

Gib Mehl, Salz, Joghurt und Hefewasser in eine Schüssel und knete alles zu einem glatten Teig. Decke den Teig ab und lass ihn ca. 45 Minuten an einem warmen Ort gehen.

Zerbröckle den Feta und schneide die Kräuter fein. Knete Feta und Kräuter unter den Teig.

Teile den Teig in 8 Portionen und forme Brötchen.

Lege sie auf ein mit Backpapier oder eine Backmatte 🛒 belegtes Blech und lass sie nochmals 15 Minuten ruhen.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Pinsle die Brötchen mit verquirltem Eigelb ein und backe sie 20 Minuten goldbraun.

