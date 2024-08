Leckerer Brotaufstrich: Schalottenbutter mit Rotweinzwiebeln

Ob zum Grillen oder einfach nur als Brotaufstrich beim Frühstück und Abendessen: Selbst gemachte Schalottenbutter ist eine echte Geschmackssensation. Aus wenigen Zutaten lässt sich mit noch weniger Aufwand ein feiner Streichgenuss erzeugen, der schnell überzeugt und von dem man nicht genug bekommen kann.

Diese cremige Schalottenbutter ist unfassbar gut

Aus gerade einmal vier Zutaten wird die Schalottenbutter gemacht. Natürlich kannst du die Einkaufsliste erweitern und zum Verfeinern beispielsweise noch Knoblauch oder Kräuter verwenden. Aber auch ohne diese Zusätze schmeckt die Butter bereits ausgezeichnet. Sie wird mit einer Zwiebel-Rotweinreduktion hergestellt und bekommt dadurch eine feine, süße Note.

Aber Schritt für Schritt: Beginne damit, die Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank zu nehmen, damit sie weich genug ist, um sie weiterzuverarbeiten. Während sie bei Raumtemperatur liegen bleibt, kannst du schon einmal die Schalotten schälen. Im Anschluss werden sie fein gehackt und kommen mit dem Rotwein zusammen in einen Topf. Erhitze den Topfinhalt, bis er sprudelnd kocht, und lass ihn so lange auf dem Herd, bis der Rotwein fast vollständig reduziert, also verkocht ist. Danach muss das Ganze komplett abkühlen, bevor du weitermachen kannst.

Haben die Rotweinschalotten die geeignete Temperatur erreicht, verrührst du sie mit der mittlerweile weich gewordenen Butter. Verfeinere diese nun noch mit Salz und Pfeffer, dann solltest du sie bis zum Servieren wieder in den Kühlschrank stellen.

Serviere die Schalottenbutter zum Grillen oder zur Brotzeit, zum Frühstück oder zum Abendessen. Und wenn sie alle ist, kannst du ja als Nächstes mal Kräuterbutter selber machen. Unsere Knoblauch-Parmesan-Butter schmeckt ebenfalls wunderbar aromatisch. Genauso köstlich ist unsere Zwiebelbutter mit karamellisierten Zwiebeln. Welche gefällt dir am besten?