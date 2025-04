Scharfe Mini-Knödel erfinden den Klassiker neu

Ich bin ein absoluter Knödelfan. In all seinen Zubereitungen esse ich dieses Gericht gerne: als Semmelknödel, halb und halb oder auch in ausgefalleneren Variationen, wie zum Beispiel Rotkohlknödel oder luxuriöse Trüffelknödel. Kein Wunder, dass diese scharfen Mini-Knödel mein Herz ebenfalls ohne Probleme erobert haben.

Scharfe Mini-Knödel vereinen das Beste aus zwei Welten

Diese Kügelchen vereinen zwei köstliche Welten: die klassische Konsistenz von Kartoffelknödeln mit der pikanten Schärfe einer asiatisch inspirierten Soße. Und das Beste: sie sind überhaupt nicht kompliziert nachzumachen! Auch Kochanfänger zaubern diese leckeren Kugeln ohne Probleme.

Probiere das Rezept für die scharfen Mini-Knödel unbedingt aus. Sie sind eine schmackhafte Beilage zu einem größeren Gericht, bieten sich aber auch ideal als Topping auf einem frischen, knackigen Salat an. Sie eignen sich auch hervorragend als Buffetbeilage.

Die Geschmacksnoten, die sich hier über die wunderbare Konsistenz der Mini-Knödel verbreiten, ergeben ein herrliches Zusammenspiel. Das Sesamöl, die Sesamsamen und der Zucker bilden einen angenehmen Gegensatz zu den Chiliflocken und verhindern, dass das Gericht zu scharf wird.

Wenn du die Mini-Knödel aus der Kartoffel-Stärke-Masse formst, benetze deine Hände vorher mit etwas Wasser. Das macht den gesamten Prozess um einiges leichter und verhindert, dass der Knödel-Teig überall an deinen Fingern kleben bleibt.

Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Als ich zum ersten Mal Knödel selbst gemacht habe, dachte ich schon, ich hätte etwas im Rezept falsch gemacht, weil ich einfach keine Kugeln formen konnte. Als ich dann meine Hände einmal in eine Schale Wasser getaucht habe, ging der Rest wie von selbst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du Lust auf noch mehr kreative Ideen für Knödel hast, dann bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Unsere Walnuss-Spinatknödel liefern dir eine herrliche Würze auf den Teller. Wenn dir gerade eher nach mediterraner Stimmung ist, dann musst du diese Spinat-Ricotta-Knödel in Tomatensoße ausprobieren. Falls du Knödel übrig haben solltest, kannst du sie einfach in einem wunderbaren Knödelauflauf verarbeiten.

Scharfe Mini-Knödel Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Knödel: 300 g Kartoffeln

100 g Stärke Für die Soße: 3 Knoblauchzehen

eine Handvoll frischer Schnittlauch

3 EL neutrales Pflanzenöl

3 EL Sesamsamen geröstet

1 TL brauner Zucker

1 EL Sesamöl

1 EL Reisessig

2 TL Chiliflocken

1 TL Paprikapulver geräuchert Zubereitung Koche zuerst die Kartoffeln in ausreichend gesalzenem Wasser gar. Schäle und zerstampfe sie.

Vermenge das Kartoffelpüree mit der Stärke und forme Kugeln aus der Masse.

Bringe in einem Topf 🛒 erneut Wasser zum Kochen. Gib die Kartoffelbällchen hinein und koche sie, bis sie nach oben schwimmen. Rühre sie dabei regelmäßig um, damit sie nicht am Boden kleben bleiben. Schrecke sie mit kaltem Wasser ab.

Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Putze den Schnittlauch und schneide ihn in fein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne.

Mische in einer kleinen Schale Knoblauch, Sesamsamen, Schnittlauch, Zucker, Sesamöl, Sojasoße, Reisessig, Chiliflocken und Paprikapulver. Rühre das Öl aus der Pfanne unter.

Vermenge die Kartoffelbällchen mit der Soße, bis sie gleichmäßig bedeckt sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.