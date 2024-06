Kalter Schichtkuchen mit Blätterteig und Vanillecreme

Hier kommt das perfekte Rezept für eine sommerliche Sonntagsrunde an der Kaffeetafel mit den Liebsten: Dieser köstliche Schichtkuchen mit Blätterteig, Vanillecreme und Erdbeeren ist ziemlich simpel in der Herstellung, macht aber optisch einiges her. Ganz zu schweigen vom Geschmack. Vanillecreme, Erdbeeren und Blätterteig harmonieren hervorragend miteinander und sorgen für ein richtig erfrischendes Kuchenerlebnis. Natürlich eignet sich diese Köstlichkeit für jede Jahreszeit, unabhängig von den Außentemperaturen. Lasst es euch schmecken.

Ein richtig toller Kuchen, der ideal zum Sommer passt. Erdbeeren sind immer eine gute Idee und in Verbindung mit Vanillecreme und Blätterteig sind diese Superfrüchte einfach unschlagbar. Viel Freude mit diesem erfrischenden Schichtkuchen!

