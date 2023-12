Sind deine Kuchen zwar lecker, sehen aber optisch meist doch recht unspektakulär aus? Diese Erkenntnis wird deine Backeuphorie in Zukunft nicht mehr trüben, denn unser Himbeerkuchen wird mit einem einfachen Trick zu einem geometrischen Hingucker. Auch du kannst ihn ganz einfach nachbacken. Hier gibt’s das Rezept für den schiefen Himbeerkuchen in geometrischem Design.

Hingucker: Schiefer Himbeerkuchen in geometrischem Design

Nicht nur für Mathefans ein absolutes Muss: Der Trick der schräg gestellten Springform ist wirklich einfach, dafür ist der Effekt aber umso größer. Wer geometrische Formen, Kuchen und Himbeeren mag, kommt bei diesem Rezept voll auf seine Kosten.

Im Video zeigen wir dir ganz genau, wie du den schiefen Himbeerkuchen in geometrischem Design so hinbekommst, dass er so ausgefallen aussieht. Dafür brauchst du ein ruhiges Händchen, dann geht es wirklich ganz leicht.