Schinken und Ananas: ein Duo, das du unterschätzt hast

Wenn du Ananas auf Pizza magst, wirst du diesen Auflauf lieben! Cremige Nudeln, herzhafter Schinken, fruchtige Ananas und eine goldene Käsekruste vereinen sich zu einer Geschmacksexplosion, die einfach süchtig macht. Dieses Rezept bringt eine perfekte Mischung aus salzig und süß auf den Teller – ein echtes Wohlfühlessen!

Familienessen leicht gemacht: Schinken-Ananas-Nudelauflauf

Schinken und Ananas: eine Kombi, die die Welt spaltet. Aber warum wird sie eigentlich oft mit Hawaii in Verbindung gebracht? Spoiler: Nein, das Rezept stammt nicht aus dem tropischen Inselstaat.

Die berühmteste Variante der Geschmackskombi ist wohl die Pizza Hawaii. Und die hat ihren Ursprung nicht in Hawaii, sondern in Kanada. In den 1960er-Jahren kam ein griechischer Einwanderer namens Sam Panopoulos auf die Idee, Ananas auf eine Pizza mit Schinken und Käse zu packen. Damals waren exotische Zutaten total im Trend, und er taufte seine Kreation kurzerhand Hawaiian Pizza. Der Name blieb – und die süß-herzhafte Kombination wurde Kult.

Aber auch der berühmte Toast Hawaii hat zur Namensgebung beigetragen! In den 1950ern machte der deutsche Fernsehkoch Clemens Wilmenrod das Gericht populär: ein Toast mit Schinken, Ananas, Käse und einem Klecks Preiselbeermarmelade. Exotik aus der Dose war damals der absolute Luxus!

Seitdem hat sich die Kombi aus Schinken und Ananas als „Hawaii-Style“ in vielen Rezepten etabliert – von Pizza über Toast bis hin zu unserem herrlich überbackenen Schinken-Ananas-Nudelauflauf.

Diesen kannst du ganz einfach zubereiten. Koche dazu Nudeln bissfest. Nebenbei kannst du eine Sahnesoße herstellen. Dafür dünstest du Knoblauch und Zwiebeln glasig und brätst beides mit Tomatenmark kurz an. Danach wird mit Sahne und Milch abgelöscht sowie mit Gewürzen verfeinert. Dann landen Ananasstücke und kleingeschnittener Kochschinken gemeinsam mit den Nudeln in der Soße. Nachdem du alles einmal vermengt hast, kommt es in die Auflaufform 🛒 und wird für 20 Minuten mit Käse im Ofen überbacken. Schon ist der Schinken-Ananas-Nudelauflauf zum Genießen bereit!

Schinken-Ananas-Nudelauflauf Olivia 4.40 ( 28 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 350 g Nudeln z. B. Penne Rigate

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Öl

1 EL Tomatenmark

200 g Sahne

250 ml Milch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Oregano

1 Dose Ananas

200 g Kochschinken

150 g geriebener Käse Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) vor. Koche die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser ca. 8 Minuten, sodass sie noch bissfest sind.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch. Würfle die Zwiebel und hacke den Knoblauch fein. Erhitze Öl in einer Pfanne und dünste Zwiebeln und Knoblauch darin glasig an. Gib Tomatenmark dazu und röste es kurz mit an. Lösche mit Sahne und Milch ab. Würze mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Oregano. Lass alles kurz aufkochen.

Gieße die Ananas in ein Sieb ab. Schneide sie und den Schinken in kleine Würfel bzw. Stücke. Gib beides gemeinsam mit den gekochten Nudeln zur Soße. Vermenge alles.

Fülle die Schinken-Ananas-Nudeln in eine Auflaufform. Bestreue das Ganze mit geriebenem Käse. Backe den Schinken-Ananas-Nudelauflauf für ca. 20 Minuten im Ofen, bis der Käse goldbraun und geschmolzen ist.

