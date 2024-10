So schmeckt selbstgemachter Schlehen-Gin

Jetzt im Herbst ist vieles heimisches Obst reif. Äpfel, Birnen und Quitten sind darunter die Klassiker, aber kennst du auch Schlehen? Das sind kleine runde Früchte, die an sehr stachligen Bäumen wachsen. Aus diesen bereiten wir zu dieser Jahreszeit Schlehen-Gin zu, einen süßen Likör. Wie das geht, erfährst du hier!

Schlehen-Gin: perfektes Geschenk aus der Küche

Am Wochenende war ich mit meiner Familie in Mecklenburg-Vorpommern. Neben Plänen für Spaziergänge brachte meine Oma eine besondere Idee mit: Sie wollte Schlehen sammeln. Sogleich schnappte sie sich eine Schale und ging, mit mir im Schlepptau, zu einigen Sträuchern am Feldrand, um die hübschen Früchte zu ernten. Um einen Schlehen-Gin anzusetzen, sagte sie. Ich folgte nur zu gerne, denn nicht nur liebe ich es, mein Essen selbst zu ernten, ich habe auch ein besonderes Faible für alte Obstsorten.

Schlehen sind eine dieser Obstsorten. Sie sind auch unter dem Namen „Schwarzdorn“ bekannt und ein echtes Urgestein der mitteleuropäischen Flora. Wirklich kultiviert werden sie jedoch selten, denn die lilafarbenen Früchte haben einen Nachteil: Sie schmecken erst, wenn sie Frost bekommen haben. Ansonsten sind sie stark adstringierend, führen also zu einem pelzigen Gefühl im Mund. Dafür sind die heimischen Früchte wahre Vitamin-Kracher, sollten daher besonders im Winter eigentlich häufiger auf dem Speiseplan stehen. Gut, dieser Schlehen-Gin hat nicht unbedingt den Vorteil, gesund zu sein, aber lecker ist er allemal.

Schlehen-Gin ist einfach zubereitet: Lege die Früchte vor dem Gebrauch ins Gefrierfach und lass sie einmal durchfrieren. Dadurch werden die Gerbstoffe zerstört und die Früchte schmecken süß. Dann verarbeitest du sie direkt gefroren weiter. In diesem Fall heißt das: Du mischst sie mit Gin und Zucker und lässt das Ganze gut zwei bis drei Monate stehen. Dabei schwenkst du alles immer wieder durch. Nach der Zeit seihst du den Gin ab, filterst ihn durch ein Tuch und kannst ihn selbst genießen oder verschenken. Er macht sich besonders gut als kulinarische Überraschung zu Weihnachten.

Nicht nur aus Schlehen kannst du leckeren Likör machen. Probiere auch mal unseren Pflaumen-Gin oder setze einen Bratapfel-Likör an. Auch der Klassiker Eierlikör ist in seiner Zubereitung nicht aufwendig.