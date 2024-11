Schneeflocken-Plätzchen: Lieblingskekse für den Advent

Der erste Schnee lässt zwar noch auf sich warten, aber wir versüßen uns die Zeit bis dahin eben einfach mit fluffigen Schneeflocken-Plätzchen. Die sehen zauberhaft aus und schmecken nach gemütlichen Stunden in der Weihnachtsbäckerei.

Rezept für Schneeflocken-Plätzchen

Schneeflocken-Plätzchen gehören längst zu den Klassikern in der weihnachtlichen Backstube. Dank ihrer zarten Puderzuckerschicht sehen sie so aus, als wären sie gerade von einem Schneespaziergang hereinspaziert. Auf dem Keksteller sind sie auf jeden Fall kleine Hingucker.

Das Tolle an diesen Keksen: Um sie zu backen, benötigst du gerade einmal fünf Zutaten. Alles, was du auf deinen Einkaufszettel schreiben musst, sind Butter, Stärke, Mehl, Vanillezucker und Puderzucker. Ach, du hast diese Zutaten bereits alle zu Hause? Na wunderbar, dann können wir ja direkt loslegen!

Schütte zunächst das Mehl, den Puderzucker und die Stärke in eine Schüssel und vermenge alle drei Zutaten miteinander. Nun kannst du weiche Butter und Vanillezucker dazu geben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Der kommt danach erst einmal eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Zeit für dich, einen Glühwein oder Punsch zu trinken oder den nächsten Plätzchenteig vorzubereiten.

Wenn du den Teig für die Schneeflocken-Plätzchen wieder aus dem Kühlschrank nimmst, teilst du ihn in etwa 30 Portionen, von denen du jede zu einer Kugel formst. Alternativ kannst du den Teig auch in zwei Portionen teilen und diese zu Würsten formen, die circa 15 cm lang sind. Diese schneidest du anschließend in einen Zentimeter breite Stücke und legst sie auf ein Blech. Drücke die Stücke oder Kugeln danach mit einer Gabel flach und schiebe die Kekse für zehn bis 15 Minuten in den Ofen.

Lass die Schneeflocken-Plätzchen im Anschluss gut abkühlen, bevor du sie mit Puderzucker bestreust. Und dann darf genascht werden!

