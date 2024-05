Nutella Brownies aus 3 Zutaten: Ein Kuchen Rezept, wenn es mal schnell gehen muss

Heute wird dir ein gut gehütetes Geheimnis verraten. Aber psst, wehe du tratschst es überall herum. Für dein Schweigen wirst du mit einem vollen Mund bezahlt. Den allerschnellsten Schokokuchen der Welt macht man aus gerade mal drei Zutaten! Na dann, auf die Plätze, fertig, backen! Diese Brownies wollen unbedingt von dir gemacht werden.

Rezept für schnelle Nutella-Brownies

Noch bequemer ist es nur, einen saftigen Brownie beim Bäcker zu kaufen. Doch bei so wenigen Zutaten besteht dafür sicher keine Notwendigkeit mehr. Lass es dir schmecken und mache am besten gleich noch eine zweite Ladung für Familie, Freunde und Kollegen. Kein Mensch wird ahnen, dass die saftigen Schokohappen so leicht zu backen sind.

