Banane, Schokolade, Blätterteig: süßes Frühstücks-Trio

Lust auf etwas Süßes, aber keine Lust auf großen Aufwand? Dann bist du hier genau richtig! Diese Schoko-Bananen-Croissants sind nicht nur super einfach, sie schmecken auch noch so gut, dass du dich fragst, warum du sie nicht schon immer gemacht hast. Blätterteig, Banane, Nuss-Nougat-Creme und ein bisschen gehackte Schoki – mehr braucht es nicht fürs süße Frühstücksglück.

Rezept für Schoko-Bananen-Croissants

Schokolade und Banane ist meiner Meinung nach ein Duo, das einfach zusammengehört. Sie sind sowas wie die Seelenverwandten der Food-Welt. Als Chocolate-Chip-Bananenbrot, im Smoothie oder dem Banana Split kennen wir diese Kombination schon. Es gibt aber noch jede Menge andere Gerichte und eine Vielzahl an Gebäck, welches man damit verfeinern kann.

Heute sind Croissants an der Reihe. Wir verpassen ihnen eine Füllung, die sich sehen lassen kann und phänomenal lecker schmeckt. Wenn du also eine Naschkatze in deinem Leben hast, mach ihr doch mal eine Freude mit unseren Schoko-Bananen-Croissants. Wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Backkünste für die Herstellung eines Blätterteigs reichen, kann ich dich beruhigen: Wir verwenden für dieses Rezept einen fertigen aus dem Kühlregal. Zählst du schon zu den Meisterbäckern in der Küche, kannst du den Teig für die Croissants selbstverständlich auch selbst herstellen.

Rolle für die Croissants deinen Blätterteig aus und schneide ihn in Dreiecke. Danach bestreichst diese hauchdünn mit einer Nuss-Nougat-Creme deiner Wahl, bevor du kleine Bananen- und Schokostückchen darauf verteilst. Dann rollst du die Dreiecke zu Croissants auf und backst sie für circa zehn bis 15 Minuten im Ofen.

Natürlich lässt sich unser Rezept auch abwandeln. Während der warmen Jahreszeit, wenn Beeren Saison haben, kannst du deine Croissants auch damit befüllen. Die Kombination aus Erdbeeren und Schokolade ist ebenso ein leckerer Klassiker.

Auch köstlich: Probiere das Ganze mal statt mit Nuss-Nougat-Creme mit braunem Mandelmus und einer Prise Zimt aus, bevor du den Teig mit Bananenstückchen und Schokolade bestreust.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann klicke hier 🛒, um an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Natürlich findest du auf Leckerschmecker noch viele weitere Croissants-Rezepte wie dieses hier für schnelle Pistazien-Croissants aus nur zwei Zutaten. Ganz wunderbar schmecken auch unsere Blaubeer-Croissants. Und für alle Süßmäuse da draußen gibt es Schoko-Karamell-Croissants. Lecker!

Schoko-Bananen-Croissants keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 7 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

3-4 EL Haselnuss-Nougat-Creme online, z.B. diese hier 🛒

30-40 g Zartbitterschokolade

1 Banane

1 Eigelb zum Bestreichen

gehackte Haselnüsse

etwas Puderzucker zum Garnieren (optional) Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (oder 180 °C Umluft) vor.

Rolle den Blätterteig aus und schneide ihn in 8 gleich große Dreiecke.

Verstreiche auf jedem Dreieck eine hauchdünne Schicht Haselnuss-Nougat-Creme (achte darauf, am Rand etwas Platz zu lassen, damit nichts herausquillt).

Hacke die Schokolade klein.

Schäle die Banane und schneide sie in kleine Würfel oder dünne Scheiben. Verteile ein paar auf der breiten Seite jedes Dreiecks.

Gib 1 TL gehackte Zartbitterschokolade auf die Bananenstückchen.

Rolle die Dreiecke von der breiten Seite zur Spitze hin zu Croissants auf und forme sie nach Wunsch leicht gebogen.

Lege die Croissants mit der Spitze nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech.

Verquirle das Eigelb und bestreiche die Croissants damit.

Streue noch ein paar gehackte Haselnüsse auf die Croissants für extra Crunch.

Backe die Croissants im vorgeheizten Ofen für 12-15 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Lass sie kurz abkühlen und bestäube sie nach Belieben mit Puderzucker.

