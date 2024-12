Diesen Kuchen will jeder nachbacken: Schoko-Bananen-Tarte

Schokolade und Bananen sind ein wirklich unschlagbares Team und überzeugen auch im heutigen Rezept für die Schoko-Bananen-Tarte. Dieser einfache Kuchen ist genau das Richtige, wenn du auf der Suche nach einer süßen Verführung bist. Lass ihn uns gleich zusammen backen!

Schoko-Bananen-Tarte: ein Rezept, das jeden süchtig macht

Tartes sind dünne, französische Kuchen aus Mürbeteig. Ihre Füllung ist entweder süß oder herzhaft und bleibt sichtbar. Sie werden meist in einer flachen, runden Form mit gewelltem Rand gebacken. Die beliebtesten Tartes sind die Tarte aux pommes (Apfeltarte) oder die Tarte au citron (Zitronentarte). Herzhafte Tartes, wie die Quiche Lorraine, sind ebenfalls beliebt und enthalten häufig Zutaten wie Käse, Speck und Gemüse.

Für die Schoko-Bananen-Tarte brauchst du zunächst einen Mürbeteig. Wenn du es dir einfach machen willst, kannst du einen fertigen Teig verwenden. Ansonsten benötigst du für den Mürbeteig nur wenige Grundzutaten wie Mehl, Butter, Zucker und ein Ei. Nach einer kurzen Kühlzeit rollst du den Teig aus und legst ihn in die Kuchenform. Drücke ihn am Rand hoch und schneide den überstehenden Teig mit einem scharfen Messer ab. So bekommst du nach dem Backen einen schön geraden Rand.

Für die Füllung werden Zartbitterschokolade, Sahne, Butter und etwas Vanilleextrakt zu einer leckeren Creme verrührt. Bananenscheiben toppen das Ganze.

Was diesen flachen Kuchen so besonders macht, ist seine einfache Zubereitung und die schöne Optik. Der knusprige Boden in Kombination mit der süßen Creme und den weichen Bananen ist ebenfalls ein Highlight. Lass dir die Schoko-Bananen-Tarte schmecken!

Unglaublich lecker sind auch die fruchtige Quitten-Tarte und die Birnen-Walnuss-Tarte. Steht dir der Sinn eher nach einem herzhaften Genuss, probiere das Rezept für Kartoffel-Blätterteig-Tarte aus. Sie ist herrlich knusprig und lecker zugleich.