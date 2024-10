Diesen süßen Herbstkuchen musst du probieren: Birnen-Walnuss-Tarte

Vermische für den Mürbeteig Mehl, kalte Butter, Zucker, Salz, das Ei und eine Prise Zimt in einer Schüssel miteinander. Verarbeite alles mit den Händen zu einem glatten Teig. Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie ein und stelle ihn für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.