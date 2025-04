Ostern: Das ist der vielleicht beste Karottenkuchen der Welt

Der wohl klassischste Kuchen fürs Osterfest ist der Karottenkuchen. Ob es wohl daran liegt, dass der Osterhase gern am orangefarbenen Gemüse knabbert und auch dem Kuchen nicht abgeneigt ist? Wir wissen es nicht. Aber zu einem Stück Möhrenkuchen sagen auch wir nicht nein, vor allem, wenn es ein Schoko-Karottenkuchen wie dieser ist.

Ostern kann kommen: saftiger Schoko-Karottenkuchen

Ostern steht fast vor der Tür, nur noch wenige Tage dauert es bis zum Frühlingsfest. Überall baumeln schon bunte Ostereier in den Sträuchern und endlich zeigt auch die Sonne, welche Kraft sie bereits hat. Sie blitzt immer öfter vom Himmel herunter und wir bekommen große Lust auf leckere Kuchen für den Lenz. Da kommt so ein Schoko-Karottenkuchen natürlich wie gerufen.

Bei dem Schoko-Karottenkuchen handelt es sich, je nachdem, welche Zutaten man besorgt, um ein veganes Gebäck. Keine Eier, und wer mag, kann pflanzlichen Frischkäse, vegane Schlagsahne und Zartbitterschokolade nutzen.

Kaum zu glauben, wie leicht man Eier beim Backen ersetzen kann. Auch für Milch gibt es viele pflanzliche Alternativen. Wir stellen dir die beliebtesten in unserem Leckerwissen vor.

Wir dekorieren den Schoko-Karottenkuchen gerne noch mit gehackten Walnüssen, bunten Streuseln oder Marzipanmöhren, aber das kannst du handhaben, wie du möchtest. Er sieht auch schon toll aus, wenn er nur mit dem süßen Frosting gekrönt wird.

Besuche uns in unserer Osterbackstube und entdecke unsere zahlreichen anderen Ideen fürs Fest. Zaubere diese niedlichen Blätterteighasen oder lass gebackene Osterhasen über den Tisch hoppeln. Unsere süßen Karotten-Croissants sind ein hübscher und leckerer Hingucker auf dem Brunch-Buffet. So viele kreative Rezepte, da weiß man fast nicht, womit man starten soll. Kleiner Tipp: am besten mit unserem Schoko-Karottenkuchen. Wir wünschen viel Spaß und frohe Ostern!