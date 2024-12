Diese Schoko-Orangen-Plätzchen versüßen dir die Adventszeit

Kaum ein Obst steht so sehr für Weihnachten wie die Orange. Ihr wohliger Zitrus-Duft und ihr süßer Geschmack dürfen in der Adventszeit nicht fehlen. Sie verfeinert nicht nur Soßen und Getränke, sondern auch Gebäck wie diese Schoko-Orangen-Plätzchen.

Rezept für Schoko-Orangen-Plätzchen: Knusperspaß im Advent

Wir verkürzen uns die Zeit bis Heiligabend am liebsten in der Backstube. Jetzt läuft bei uns die Plätzchenproduktion auf Hochtouren, denn die Tage bis Weihnachten sind noch lang. Damit uns die Knabbereien nicht ausgehen, backen wir immer wieder neue Kekse. Heute sind Schoko-Orangen-Plätzchen an der Reihe.

Die sind so leicht, dass sie sogar Backanfängern gelingen. Dank Orangenabrieb und gehackter Zartbitterschokolade schmecken diese besonderen Weihnachtskekse wunderbar intensiv. Die Schoko-Orangen-Plätzchen sind aber trotzdem nicht zu süß. Wer die Kombination von dunkler Schoki und spritziger Zitrusfrucht mag, wird dieses Rezept lieben.

Wir beginnen damit, die Orange abzuwaschen. Denn auch, wenn wir eine Biofrucht verwenden, müssen wir diese von eventuellen Schmutzrückständen befreien. Danach reiben wir die Schale ab und pressen Saft aus. Wir benötigen etwa drei Teelöffel davon. Anschließend hacken wir die Schokolade. Aus Saft, Abrieb und gehackter Schokolade entsteht dann zusammen mit Mehl, Speisestärke, braunem Zucker, Backpulver, Butter, einer Prise Salz und etwas Apfelmus ein Teig.

Diesen rollen wir aus und stechen anschließend unsere Schoko-Orangen-Plätzchen aus. Nachdem sie eine Viertelstunde im Ofen gebacken wurden, sind sie auch schon fertig. Und, wie schmecken sie dir?

Tipp: Möchtest du Teig ausrollen, klappt das auf einer Silikonbackmatte🛒 besonders gut. Deine Arbeitsfläche bleibt sauber und du kannst die Matte leicht reinigen.

Backe auch unsere anderen Weihnachtskekse nach! Klassiker wie Zimtsterne und Spitzbuben mit Marmelade sind genauso dabei wie kreative Ideen wie Marshmallow-Plätzchen und Spekulatius-Cookies. Wir wünschen dir viel Vergnügen!

Schoko-Orangen-Plätzchen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 30 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Orange

100 g Zartbitterschokolade

200 g Mehl

60 g Speisestärke

1 TL Backpulver

80 g brauner Zucker

1 Prise Salz

125 g Butter

3 EL Apfelmus Zubereitung Wasche die Orange ab, trockne sie und reibe die Schale ab. Presse anschließend den Saft aus.

Hacke die Schokolade.

Verarbeite Mehl, Stärke, Backpulver, Zucker, Salz, Butter, Apfelmus, Orangenschale und 2-3 TL Saft zu einem glatten Teig. Arbeite die Schokolade ein.

Rolle den Teig aus und stich runde Plätzchen aus. Lege diese auf ein Blech mit Backpapier und backe sie bei 170 °C Ober-/ Unterhitze für 15 Minuten im Ofen.

