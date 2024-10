Schoko-Pfannkuchen mit Apfelfüllung: Wohlfühl-Frühstück für kalte Morgen

Pfannkuchen gehören zu den absoluten Klassikern der Frühstücksküche. Sie sind schnell gemacht, wandelbar und bei Groß und Klein beliebt. Doch heute nehmen wir das klassische Rezept und verleihen ihm eine spannende, herbstliche Note: Schoko-Pfannkuchen mit Apfelfüllung. Die Schokolade im Teig harmoniert perfekt mit den süß-säuerlichen Äpfeln – ein Frühstück, das dir gleich morgens die Seele wärmt.

Schoko-Pfannkuchen mit Apfelfüllung: einfach und lecker

Los geht es mit der Zubereitung der Schoko-Pfannkuchen. Während normale Pfannkuchen aus einer simplen Mischung von Mehl, Eiern, Milch und Zucker bestehen, geben wir hier Kakaopulver hinzu, um dem Ganzen einen schokoladigen Twist zu verleihen. Nachdem der Teig für etwa zehn Minuten geruht hat, geht es ans Ausbacken. Ein kleiner Tipp: Nutze nur wenig Butter in der Pfanne, damit die Pfannkuchen schön knusprig werden.

Jetzt kommen die Äpfel ins Spiel. Äpfel sind nicht nur super gesund und voller Vitamine, sie sind auch äußerst vielseitig in der Küche einsetzbar. Besonders in der kalten Jahreszeit werden sie häufig in süßen Rezepten verwendet, sei es im klassischen Apfelstrudel, im Apple Crumble oder eben für unsere Schoko-Pfannkuchen mit Apfelfüllung. Hierfür werden die Äpfel in kleine Würfel geschnitten und dann in Butter mit Zucker, Zimt, Apfelsaft und einem Spritzer Zitronensaft leicht karamellisiert. Diese Füllung ist so lecker, dass du sie auch einfach pur naschen könntest!

Sobald die Pfannkuchen ausgebacken und die Apfelfüllung fertig ist, geht es ans Füllen und Rollen. Verteile auf den Schoko-Pfannkuchen großzügig die Apfelfüllung und wickle sie ein. Am besten servierst du die Pfannkuchen sofort, damit die Schokolade schön saftig und die Füllung warm bleibt. Stapelweise auf einem Teller angerichtet und mit Zimtstangen oder Anis dekoriert, sehen sie fast zu schön zum Essen aus!

Mehr Pfannkuchen zum Frühstück? Kannst du haben? Mit unseren Rezepten wird der Klassiker niemals langweilig. Probiere zum Beispiel diese Hüttenkäse-Pfannkuchen oder auch diese Schmand-Pfannkuchen. Oder wie wäre es mit diesen fluffigen Apfelpfannkuchen?

Schoko-Pfannkuchen mit Apfelfüllung Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Schoko-Pfannkuchen: 150 g Mehl

2 EL Kakaopulver ungesüßt

2 EL Zucker

1 Prise Salz

2 Eier

300 ml Milch

1 EL Butter für die Pfanne Für die Apfelfüllung: 3 Äpfel z. B. Elstar oder Boskop

1 EL Butter

2 EL Zucker

1 TL Zimt

50 ml Apfelsaft

1 TL Zitronensaft Zubereitung Vermische das Mehl, Kakaopulver, Zucker und Salz in einer Schüssel. Gib die Eier hinzu und rühre die Milch langsam unter, bis ein glatter Teig entsteht. Lasse den Teig ca. 10 Minuten ruhen.

Schäle und entkerne die Äpfel, schneide sie in kleine Würfel.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und füge die Apfelstücke hinzu.

Bestreue die Äpfel mit Zucker und Zimt, gib den Apfel- und Zitronensaft dazu.

Lasse die Äpfel bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten köcheln, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Nimm sie heraus und stelle sie beiseite.

Erhitze eine kleine Menge Butter in einer Pfanne.

Gieße eine Kelle Teig in die heiße Pfanne und backe die Pfannkuchen auf beiden Seiten goldbraun. Wiederhole dies, bis der Teig aufgebraucht ist.

Lege die fertigen Schoko-Pfannkuchen auf einen Teller.

Gib 1-2 Esslöffel der warmen Apfelfüllung auf jeden Pfannkuchen und rolle sie vorsichtig ein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.