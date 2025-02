Für Naschkatzen: Schokocroissant-Müsli aus Knack & Back Teig

Wir alle haben bestimmt schon einmal von Croissant-Müsli gehärt. Blätterteig, der klein geschnitten, aufgerollt und gebacken wird, sodass du zahllose Mini-Croissants in Milch tränken und vernaschen kannst. Lieben wir. Aber noch besser wird es, wenn diese Croissants auch noch gefüllt werden. Wir backen heute Schokocroissant-Müsli und lassen es uns schmecken. Machst du mit?

Schokocroissant-Müsli: süße Frühstücksidee

Es gibt kaum etwas Niedlicheres als Alltagsgegenstände im Miniaturformat. Eine Schüssel Schokocroissant-Müsli wird allen, denen du es servierst, garantiert ein Grinsen aufs Gesicht zaubern. Und auch schon die Zubereitung kann in der richtigen Gesellschaft eine wahre Freude sein.

Schokocroissant-Müsli besteht nämlich aus Knack & Back Teig. Die Marke produziert einen fertigen Croissantteig, den du eigentlich nur an den vorgestanzten Nähten zerteilen, aufrollen und dann backen musst. Eigentlich. Denn wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht eine Idee hätten, das Ganze noch schicker zu machen.

Daher beginnen wir damit, eine Tafel Schokolade mit der Teigdose gut zu zerkleinern. Anschließend rollen wir den Teig aus und beginnen, ihn mithilfe eines Pizzaschneiders 🛒 in viele kleine Dreiecke zu schneiden. Schaue dir am besten im Video an, welche Technik sich dafür anbietet. In jedes dieser kleinen Dreiecke kommt nun ein Stückchen Schokolade. Aufgerollt, auf ein Backblech gelegt und ab in den Ofen damit! Schnell gehen die Croissants fluffig auf und wir lassen sie uns mit etwas Milch als Schokocroissant-Müsli schmecken. So lecker darf es gern öfter sein!

Oh, wie lecker Croissants nur sind! Mithilfe von fertigem Croissantteig ist auch die Zubereitung in den eigenen vier Wänden kein Hexenwerk mehr. Backe doch mal schnelle Pistazien-Croissants oder knusprige Buttermilch-Mandel-Croissants. Toll sind auch deftige Croissants wie diese orientalische Variante mit Hackfleisch.

Schokocroissant-Müsli Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Knack & Back Croissantteig oder anderer Croissantteig

1 kleine Tafel Schokolade Zartbitter oder Vollmilch

Milch Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Rolle den Croissant-Teig aus und schneide ihn in längliche Streifen. Teile diese dann in kleine Dreiecke.

Hacke die Schokolade in kleine Stücke. Lege auf jedes Teig-Dreieck ein Stück Schokolade und rolle den Teig von der breiten Seite her zu einem Croissant auf.

Verteile die Mini-Croissants mit etwas Abstand auf dem Backblech. Backe sie im vorgeheizten Ofen für 10–12 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Lass die Mini-Schoko-Croissants vollständig abkühlen und genieße sie mit Milch.

