Schokopudding mit Erdbeermilch: ein Traum für Naschkatzen

Schoko-Fans aufgepasst! Wir haben die ideale Leckerei gefunden. Diese besteht aus nur fünf Zutaten und ist im Handumdrehen fertig. Schokopudding aus dem Milchkarton ist eine Mischung aus Kuchen und Pudding und schmeckt einfach nur himmlisch. Das Beste: Dabei gibt es weder Reste noch wird die Milchtüte ungenutzt weggeworfen. Denn wir servieren eine Erdbeermilch dazu, die es in sich hat. Los geht’s!

Schokopudding aus dem Milchkarton mit Erdbeermilch: süß und lecker

Heute gibt es bei uns einen Schokopudding aus dem Milchkarton und dazu ein großes Glas Erdbeermilch. Klingt gut? Das dachten wir uns auch und haben uns direkt auf den Weg in den Supermarkt gemacht. Für den Pudding brauchst du nämlich nicht viele Zutaten. Nur Schokolade, Agar-Agar (ein pflanzliches Geliermittel) und natürlich Milch. Doch hasst du es auch, wenn bei der Zubereitung von Speisen ein kleiner Rest übrigbleibt? Wir auch. Deshalb mixen wir aus den restlichen 150 Millilitern Milch zusammen mit Erdbeeren einen fixen Drink.

Beginne damit, Zartbitterschokolade fein zu hacken und 850 Milliliter Milch in einen Topf zu gießen. Dazu kommt nun etwas Zucker, wenn dir Zartbitterschokolade nicht süß genug ist sowie Agar-Agar. Nun ist es wichtig, dass du dieses gut verrührst, bevor du die Milch erhitzt. Rühre also, bis keine Klümpchen mehr da sind.

Erhitze die Milch dann vorsichtig und rühre dann die Schokolade ein. Lass sie schmelzen. Während sich das Ganze kurz setzt, schneide den Milchkarton auf. Putze einige Erdbeeren und gib sie zur restlichen Milch in den Karton. Püriere alles direkt darin und fülle die Milch in ein Glas. Nun kannst du die Puddingmasse in den Karton füllen und deine Weile kaltstellen, bis er stockt.

Zum Servieren gleitet der Puddingblock einfach aus der Packung auf einen Teller. Kakaopulver drüber und fertig ist ein einfaches Dessert, das dir hervorragend schmecken wird. Dazu noch die selbstgemachte Erdbeermilch und wir sind im Schlaraffenland!

Nicht nur Milchkartons kann man gut verwenden, auch Schokoladenpackungen bieten eine hervorragende Hülle für beispielsweise dieses leckere Milka-Eis am Stiel. Oder wie wäre es mit einem Kalten Hund aus der Kekspackung? Auch einen (sauberen) Eierkarton kannst du hervorragend nutzen, zum Beispiel für diesen Blätterteigkuchen mit Erdbeeren aus dem Eierkarton.

Schokopudding aus dem Milchkarton mit Erdbeermilch Oli 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Wartezeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 5 Zutaten 1x 2x 3x Für den Pudding: 850 ml Milch

7,5 g Agar-Agar

300 g Zartbitterschokolade 50% Kakao z.B. diese hier 🛒

3 EL Kakaopulver ungesüßt

80 g Zucker optional Für die Erdbeermilch: 150 ml Milch

500 g Erdbeeren

Honig optional Zubereitung Für den Pudding: Rühre das Agar Agar in die kalte Milch ein, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind.

Erwärme die Mischung langsam unter ständigem Rühren, damit nichts anbrennt.

Gib die gehackte Zartbitterschokolade hinzu und lasse sie in der warmen Milch unter Rühren schmelzen. Tipp : Gib optional 80 g Zucker dazu, wenn du es süßer magst.

Lass alles etwa 2 Minuten leicht köcheln, dabei weiter rühren.

Fülle die Masse in eine geeignete Form (z. B. gespülte, getrocknete Milchpackung oder Kastenform).

Stelle sie für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank, bis der Pudding fest ist.

Löse den Pudding aus der Form, bestäube ihn mit Kakaopulver und genieße ihn bei Raumtemperatur. Für die Erdbeermilch: Püriere die Milch mit den Erdbeeren zu einer glatten Mischung.

Süße die Erdbeermilch bei Bedarf mit etwas Honig.

