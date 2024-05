Schwammkuchen mit süßem Schaum: täuschend echt und einfach lecker

Was aussieht wie ein Spülschwamm, der gerade in Seifenwasser getaucht wurde, ist in Wirklichkeit ein saftiger Zitronenkuchen mit locker aufgeschlagenem Eiweiß. Lass deine Kaffeegäste über diesen Schwammkuchen staunen und zaubere ihnen ein Lächeln ins Gesicht!

Rezept für Schwammkuchen, der für Staunen sorgt

Essen, das nicht wie solches aussieht: Der Hype über superrealistische Kuchen besteht schon lange, hat durch diverse Streaming- und TV-Formate wie etwa Netflix‘ Is it cake noch einmal einen großen Aufschwung erlebt. Meist zeigen talentierte, ausgebildete Konditoren, was sie drauf haben, und zaubern Kuchen, die Handtaschen, Burgern oder Bowlingkugeln zum Verwechseln ähnlich aussehen.

Aber keine Bange: Um einen hyperrealistischen Kuchen zu backen, musst du kein Profi sein. Wir zeigen dir heute, wie du einen Alltagsgegenstand, den du vermutlich fast täglich in der Küche verwendest, in eine süße Nascherei verwandelst. Es gibt Schwammkuchen!

Was aussieht wie ein handelsüblicher Spülschwamm ist in Wahrheit ein saftiger Zitronenkuchen. Dafür bereitest du einen simplen Teig vor, den du in zwei Teile separierst und einfärbst: einen gelb, einen grün. Beide Kuchenböden backst du anschließend im Ofen, entweder gleichzeitig oder nacheinander. Danach müssen sie gut auskühlen, bevor du weitermachen kannst.

Zitronenkuchen wie dieser Buttermilchkuchen mit Zitrone, dieser Zitronenkuchen mit Baiser oder dieser Zitronen-Streuselkuchen mit Joghurt sind ebenfalls wahre Leckerbissen.

Um den Schwammkuchen zu bauen, musst du nun den grünen Teig auf dem gelben platzieren. Streiche diesen mit etwas Marmelade ein, die funktioniert wie ein Kleber. Dann solltest du die Ränder begradigen und die Oberfläche der grünen Schicht mit einem gezackten Messer dünn abschneiden. Dekoriere den anschließend in Stücke geschnittenen Schwammkuchen noch mit etwas Eischaum, der wie Spüli aussieht, und versetze deine Liebsten in Staunen.