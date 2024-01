Schwarzwurzeln sind ein wahrlich unterschätztes Gemüse, das viel zu selten auf den Tellern der Deutschen landet. Das wollen wir ändern, denn wir bei Leckerschmecker finden, dass Schwarzwurzeln einfach fantastisch schmecken und sich sowohl für Suppen, Eintöpfe, als Beilage zu Fleisch oder als Zutat in Salaten eignen. Deshalb präsentieren wir dir heute unser Rezept für Schwarzwurzelsuppe mit Kräuteröl.

Cremige Schwarzwurzelsuppe mit aromatischem Kräuteröl

Keine Sorge, wenn du mit dem Gemüse noch nicht so vertraut bist. Schwarzwurzeln sehen aus wie lange, dünne Wurzeln und werden auch Winterspargel genannt. Ihr Geschmack erinnert tatsächlich ein bisschen an Spargel, nur etwas nussiger. In Kombination mit den frischen Kräutern im Öl wird diese Suppe garantiert zu einem deiner Lieblingsrezepte.

Neben dem köstlichen Geschmack sind Schwarzwurzeln auch noch unglaublich gesund und quasi ein echtes Superfood. Sie sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Außerdem unterstützen die Wurzeln deine Verdauung, stärken dein Immunsystem und sorgen für ein strahlendes Hautbild.

Das ist doch der perfekte Grund, Schwarzwurzeln öfter mal auf deinen Speiseplan zu setzen. Und das Kräuteröl gibt der Suppe den letzten Schliff und sorgt für eine richtig feine Geschmacksnote.

Klingt verlockend, oder? Dann schnapp dir deine Schürze und bereite dir einen Teller Schwarzwurzelsuppe zu.

