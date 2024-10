Schweinebauch-Cordon-bleu mit Kroketten und Erbsenpüree: deftige Herbstküche

Schneide in den Schweinebauch eine Tasche hinein. Lege 10-mal jeweils eine Mozzarella-Scheibe in eine Schinken-Scheibe und klappe diese zusammen. Stecke dann das „Schinken-Mozzarella-Sandwich“ in die Tasche vom Schweinebauch. Gib außerdem die getrockneten Pflaumen mit hinein.