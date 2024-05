Gegrilltes Schweinefilet mit Frischkäse-Kartoffel-Kruste

Zu den schönsten Tätigkeiten im Sommer zählt das Grillen. Ob mit Familie oder Freunden, das nette Beisammensein unter freiem Himmel, auf dem Balkon oder der Terrasse vermittelt einem irgendwie ein gemütliches Gefühl. Schon die Vorbereitung von Salaten, Soßen und sonstigen Beilagen bereitet allen eine große Freude. Dieses Rezept für Schweinefilet mit Frischkäse-Kartoffel-Kruste überzeugt mit einer herrlichen Kartoffelkruste und einem besonderem, rauchigem Aroma, erzeugt durch das Leckerschmecker-Grillbrett.

Rezept für Schweinefilet mit Frischkäse-Kartoffel-Kruste

Du möchtest auch unbedingt ein extrarauchiges und würziges Aroma durch so ein Grillbrett erzielen?

Das Tolle an diesen Brettern ist, dass das Fleisch oder der Fisch beim Grillen nicht so schnell anbrennt und auch nicht am Grillrost kleben bleibt. Durch die Bretter wird das Grillgut schonend durchgegart, ohne dass die Außenseite verbrennt und schwarz wird. Ein weiterer Vorteil an diesen Brettern ist, dass das Grillgut schön saftig bleibt.

Und so geht es: Lege das Brett vor dem Grillen mindestens 2 Stunden in Wasser ein. Auch Bier, Orangensaft, Wein, Whiskey, Rum oder Apfelsaft eignen sich hier für das besondere Geschmackserlebnis. Dann kann es losgehen. Lege das Brett anfangs für 2 bis 3 Minuten direkt über die Flamme, bis es leicht raucht. Danach kannst du das Grillbrett mit dem Grillgut belegen und dieses im indirekten Grillbereich schonend garen lassen.

Achte beim Belegen der Grillbretter darauf, dass das Grillgut nicht über den Rand des Brettes hinausragt, da es sonst verbrennen könnte. Nicht benutzte, aber bereits gewässerte Bretter können eingefroren werden. Zum nächsten Grillen steht somit sofort ein gebrauchsfertiges Brett zur Verfügung. „Profigriller“ verfahren ausschließlich so. Die Bretter nehmen in der Kühltruhe nicht viel Platz ein und sind unbegrenzt haltbar.

Besonders gut eignen sich die Grillbretter auch als Servierunterlage. Sofern sie noch heiß sind, sollte natürlich ein feuerfester Untergrund vorhanden sein.

Soll was Deftiges auf den Tisch, ist unser Schweinerücken mit Apfel ebenfalls eine Empfehlung. Exotisch wird es mit diesem gegrillten Lachsfilet mit Ananas und herzhaft wird es mit diesem gegrillten Kuchen mit Bacon, Hackfleisch und Käse.