Manchmal sind die einfachsten Rezepte doch die besten. Dieser Schweinerücken mit Kräutern und Weißweinsoße hat es uns angetan und ist ideal für ein romantisches Dinner am Abend – denn es bleibt in Erinnerung! Supereinfach und schnell in der Zubereitung, ist das Rezept ein Genuss fürs Auge und den Gaumen. Durch eine spezielle Schnitttechnik verpasst du dem Fleisch einen unvergleichlichen Look und veredelst es auch auf raffinierte Weise. Heraus kommt ein unvergessliches Geschmackserlebnis, abgerundet durch Nudeln und eine leckere Weißweinsoße.

Schweinerücken mit Kräutern Jana Malucha keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Schweinerücken am Stück

30 g Schnittlauch

30 g Petersilie

2 Knoblauchzehen

Salz und Pfeffer

50 ml Olivenöl

150 g Mehl

Pflanzenöl zum Braten

150 g vorgekochte Nudeln

80 ml Weißwein

150 ml Sahne

grobes Salz

grober Pfeffer Zubereitung Lege den Schweinerücken zwischen zwei Holzstäbchen und schneide ihn in gleichmäßigen Abständen ein, aber nicht durch. (Die Holzstäbchen dienen als Begrenzung.) Drehe das Fleisch um und wiederhole die Schnitttechnik in leicht versetzter Schittrichtung. Ziehe das Fleisch dann wie eine Ziehharmonika vorsichtig auseinander.

Hacke die Petersilie, den Schnittlauch und den Knoblauch klein und vermische alles mit Olivenöl, Salz und Pfeffer. Drücke diese Kräutermischung anschließend in alle Einschnitte im Fleisch hinein.

Wende das Fleisch in Mehl, klopfe es leicht ab und brate es dann von beiden Seiten ca. 10 Minuten knusprig an. Nimm dann das Fleisch aus der Pfanne und lass es kurz an einem warmen Ort ruhen.

Gieße nun Weißwein und Sahne zu dem in der Pfanne verbliebenen Bratensud und lass alles kurz einkochen. Würze noch mit Salz und Pfeffer und gib dann die gekochten Nudeln mit in die Pfanne. Schwenke die Nudeln kurz in der Soße und serviere sie zum Fleisch.

