Selbstgemachte Toffifee: Nostalgie pur!

Schmelze die Sahne-Karamell-Bonbons und die Sahne in einem Topf bei mittlerer Hitze. Fülle das flüssige Karamell bis zur Hälfte in Silikonförmchen und kühle alles für 5–10 Minuten. Drücke dann mit deinen Fingern Mulden in das Karamell und forme den Rand etwas hoch.