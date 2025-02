Herrliche Sellerie-Frittata: super einfaches deftiges Gericht

Diese schmackhafte Sellerie-Frittata ist im Handumdrehen zubereitet und perfekt, wenn du noch Zutaten im Kühlschrank hast, die du loswerden musst. Sie ergibt ein köstliches Gericht, dass dich wirklich kaum Arbeit kostet. Gerade für den Feierabend bietet sich diese Mahlzeit also einfach an.

Sellerie-Frittata: so einfach zauberst du die herrliche Eierspeise

Vielleicht hast du noch Knollensellerie von deiner letzten Suppe übrig. Falls nicht, lohnt es sich ohne Frage, schnell im Supermarkt vorbeizuschauen. Die restlichen Zutaten hast du vielleicht sogar schon in der Küche.

So oder so: Eine Frittata musst du unbedingt probiert haben. Die italienische Variante des Omeletts wird, anders als du es vielleicht gewohnt bist, nicht in der Pfanne gewendet und durchgebraten, sondern im Ofen fertig gebacken. Zusammen mit der Schlagsahne ergibt sich dadurch eine besonders cremige Mahlzeit. Also worauf wartest du? Ab in die Küche und gleich loslegen!

Die Zubereitung geht schnell von der Hand. Schäle und schneide den Sellerie in etwa acht Spalten und koche ihn für fünf Minuten in gesalzenem Wasser. Schrecke ihn anschließend ab, bevor du dich um die Hauptzutaten für das Omelett kümmerst.

Mische die entsprechenden Zutaten und stelle sie zur Seite, damit du direkt mit ihnen weitermachen kannst, sobald es so weit ist. Brate danach den Sellerie zusammen mit dem Salbei in einer ofenfesten Pfanne 🛒 an. Nimm die Zutaten nach einigen Minuten heraus und gieße die Ei-Sahnemischung in die warme Pfanne. Sobald es kurz stockt, kannst du den Sellerie und den Salbei wieder hinzugeben. Dann wandert alles zusammen in den vorgeheizten Ofen und wird fertig gebacken. Lass es dir schmecken!

Sellerie-Frittata Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Knollensellerie

Salz

25 g Parmesan

6 Eier Größe M

50 ml Schlagsahne

Pfeffer

1 EL Olivenöl

2 Stiele Salbei

1 TL Butter Zubereitung Schäle den Sellerie und schneide ihn in 8 Spalten. Koche ihn für 5 Minuten in gesalzenem Wasser und schrecke ihn anschließend ab.

Reibe den Käse fein und verquirle 20 g davon mit Eiern, Sahne, Salz und Pfeffer. Zupfe die Blätter vom Salbei ab.

Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze (Umluft 200 °C) vor.

Erhitze Olivenöl in einer ofenfesten Pfanne und brate die Selleriespalten von beiden Seiten an. Gib die Salbeiblätter hinzu und brate sie kurz mit an. Hole danach beides wieder aus der Pfanne.

Erhitze Butter in der Pfanne und gieße die Eimischung dazu. Lass sie kurz stocken und verteile dann die Selleriespalten und Salbeiblätter darauf. Stelle die Pfanne für 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Streue den restlichen Käse auf die Frittata nachdem du sie aus dem Ofen geholt hast.

