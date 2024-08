Kennst du schon diesen beliebten Blechkuchen mit Zitrone aus der DDR?

Kennst du Selterskuchen? In meiner Kindheit war dieser einfache, saftig-zitronige Kuchen ein ständiger Begleiter auf sämtlichen Kindergeburtstagen. Kein Wunder, die Eltern liebten ihn ob seiner simplen Zubereitung, die Kids waren begeistert vom süßen Zuckerguss und den bunten essbaren Perlen, die das Gebäck schmückten. Willst du dich selbst überzeugen?

DDR-Rezept für Naschkatzen: Selterskuchen

Selterskuchen ist in Windeseile vorbereitet, nach 15 Minuten kann man ihn bereits in den Ofen schieben. Unkomplizierte Zutaten und sein saftiger Zitronengeschmack machen ihn zu einem echten Lieblingsstück. In der DDR gehörte er zu den sogenannten Tassenkuchen: Man gab die Mengenangaben einfach in Kaffeetassen an. So war es noch einfacher, denn Waage und Messbecher konnte man im Küchenschrank lassen. Aber auch in anderen Teilen Deutschlands war und ist dieser Kuchen ein echter Hit.

Der Zugabe von Sprudelwasser verdankt der Selterskuchen seinen Namen. Das Wasser sorgt dafür, dass der Teig richtig schön fluffig wird. Am Ende kommen meistens ein süßer Zuckerguss und bunte Streusel auf den Kuchen, manche entscheiden sich für Schokoladensoße. Beides ist schnell umgesetzt und rundet den DDR-Kuchenklassiker perfekt ab. Wir haben uns für die Zuckerguss-Variante entschieden, für die du lediglich Puderzucker mit Zitronensaft vermischen musst. Lass‘ den Kuchen vorher aber etwas abkühlen. Probiere es mal aus: Der Kuchen schmeckt auch heute noch Groß und Klein!

Einfach backen – für dich zwei Dinge, die sich ausschließen? Ganz und gar nicht! Das beweist nicht nur dieser Selterskuchen. Backe doch als Nächstes unsere Apfel-Blätterteig-Donuts. Sie bieten eine leckere Mischung aus fruchtiger Note und knusprigem Blätterteigmantel, und das in wenigen Arbeitsminuten. Ein Marmorkuchen aus der Kastenform ist ebenso schnell und leicht gezaubert, genau wie unsere Oreo-Brownies aus nur drei Zutaten. Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!