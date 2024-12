Klassische Serviettenknödel sind die ideale Beilage fürs Weihnachtsmenü

So langsam solltest du dir Gedanken machen, was du am Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen servieren möchtest. Soll es einen Braten geben, welches Gemüse passt dazu und welche Beilage soll es werden? Ein echter Klassiker sind Serviettenknödel, die du mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz leicht nachmachen kannst.

Beilagenklassiker: Rezept für Serviettenknödel

Serviettenknödel verdanken ihren Namen der Zubereitungstechnik. Die dicken Teigrollen werden nämlich in Servietten gewickelt und dann in siedendem, nicht kochendem Wasser gegart. Probiere diese klassische Art der Zubereitung unbedingt einmal aus – diese Beilage ist nämlich wie gemacht für Weihnachten.

Achte bei der Zubereitung darauf, dass du saubere Stoffservietten verwendest. Geschirrtücher eignen sich ebenso fürs Garen der Knödel, aber auch sie sollten frisch gewaschen sein. Zum Einwickeln kannst du alternativ aber ebenso hitzebeständige Frischhalte- oder Alufolie benutzen. Nachdem du den Teig zu zwei Rollen geformt hast, wickelst du diese sehr fest in die Stoffstücke ein und bindest die Enden am besten mit einem Stück Küchengarn zu. Danach können die Serviettenknödel ins Wasser, wo sie eine halbe Stunde bleiben. Im Anschluss kannst du sie vorsichtig auswickeln und in Scheiben schneiden.

Tipp: Sind noch Serviettenknödel übrig? Sie schmecken auch am nächsten Tag, wenn du sie in einer Pfanne mit etwas Butter anbrätst.

Das Rezept für unsere Serviettenknödel verlangt nicht nach vielen Zutaten. Du brauchst neben altbackenen Brötchen, eine Zwiebel, etwas Butter, frische Petersilie, Salz und geriebene Muskatnuss, Eier und Milch. Die Zwiebeln werden in Butter glasig angeschwitzt. Derweil kannst du die Brötchen in Würfel schneiden. Verrühre danach die Milch mit den Eiern und würze das Ganze mit Salz und Muskat. Nun kommen alle Zutaten in eine Schüssel und werden verknetet. Nachdem der Teig 30 bis 60 Minuten ruhen konnte, kannst du daraus die Rollen formen und diese eingewickelt garen.

Zu den Serviettenknödeln passt unsere schnelle Bratensoße, eine Portion Apfelrotkohl und ein Stück Nackenbraten mit Zwiebeln und Käse. Wir wünschen guten Appetit und ein frohes Weihnachtsfest!