Diese Sesam-Pilz-Spaghetti sind für jeden Tag perfekt

Putze die Champignons und schneide sie in kleine Würfel. Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Champignons darin an, bis sie leicht gebräunt sind. Salze sie etwas, brate die fein gehackten Knoblauchzehen mit an und gib das Chiliöl hinzu. Streue die Sesamkerne darüber. Stelle die Pilze zur Seite.