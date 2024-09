Shepherd’s Pie mit Süßkartoffeln: Dieser Auflauf ist einfach lecker

Shepherd’s Pie kenne ich aus den USA, dort habe ich den leckeren Auflauf zum ersten Mal gegessen. Klassisch wird er mit einer Hackfleisch-Gemüsesoße und Kartoffelstampf zubereitet. Man kann aber auch einen Shepherd’s Pie mit Süßkartoffelpüree und Linsen backen. Wie das geht? Ich verrate es dir!

Rezept für Shepherd’s Pie mit Süßkartoffelpüree

Es muss nicht immer Fleisch sein, und wie gut Klassiker auch mal in der Veggie-Variante schmecken, das beweist dieser Shepherd’s Pie mit Süßkartoffelpüree und Linsen. Er ist ein echtes Wohlfühlessen, das man ruhig auch eingefleischten Hack-Fans „unterjubeln“ kann. Denn wer den ersten Bissen nimmt, wird gar nicht merken, dass hier nur Gemüse und Linsen unter der Süßkartoffeldecke schlummern.

Warum heißt der Shepherd’s Pie denn überhaupt so? Die ursprüngliche Version wurde mit Lammfleisch zubereitet. Und Schafe und Lämmer werden von Schäfern (englisch shepherd) gehütet. Heute ist die Variante mit Hackfleisch ebenfalls äußerst beliebt. Andernorts kennt man das Gericht auch als Cottage Pie.

Die Zubereitung für den Shepherd’s Pie mit Süßkartoffelpüree ist nicht schwer. Während die orangefarbenen Knollen in Salzwasser gar kochen, kannst du dich der leckeren Füllung widmen. Die besteht unter anderem aus Pilzen, die für einen deftigen Umami-Geschmack sorgen. Außerdem darin: Sellerie, Paprika und Karotten. Koche alles mit einen Schluck Rotwein und Gemüsebrühe und gib das Ganze mit den Linsen in eine Auflaufform. Nun musst du nur noch die gekochten Süßkartoffeln zu Püree verarbeiten, es auf dem Auflauf verteilen, dann wandert dieser in den Ofen.

Probiere einen Shepherd’s Pie mit Kartoffelbrei und Hackfleisch, wenn du nicht auf Fleisch verzichten möchtest. Aber auch dieser Shepherd’s Pie mit Linsen und diese Shepherd’s Pie Backkartoffeln sind eine Kostprobe wert.