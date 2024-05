Auflauf zum Verlieben: Shepherd’s Pie mit Linsen und Kartoffelpüree

Very British, so könnte man den Shepherd’s Pie mit Linsen wohl bezeichnen. Wobei er vom Original etwas abweicht, denn diese hier ist eine Veggie-Variante. Das Fleisch, das normalerweise unter der cremigen Kartoffelhaube verborgen ist, vermisst man allerdings gar nicht. Ein Auflauf zum Verlieben!

Rezept für vegetarischen Shepherd’s Pie mit Linsen

Du hast bisher noch nie etwas vom Shepherd’s Pie gehört? Dann wird es aber höchste Zeit, dass du ihn endlich mal probierst! Der Auflauf wird normalerweise mit einer Hackfleisch-Gemüsesoße zubereitet, die von einer Schicht Kartoffelpüree bedeckt und dann im Ofen gebacken wird. Unser Shepherd’s Pie mit Linsen verzichtet auf Fleisch, liefert dank der Hülsenfrüchte aber dennoch jede Menge Proteine.

Der vegetarische Shepherd’s Pie mit Linsen lässt sich übrigens ganz leicht veganisieren: Die Milch und die Butter, mit denen du den Kartoffelstampf zubereitest, kannst du mit pflanzlichen Alternativen ersetzen. Schon landet der deftige Auflauf auf dem veganen Speiseplan.

Während die Kartoffeln in Salzwasser kochen, widmest du dich der tomatigen Soße. Bereite dafür zunächst das Gemüse vor und brate anschließend Zwiebel und Knoblauch in Öl an. Dazu kommen dann nach und nach alle Zutaten, die zu einer sämigen Soße eingekocht werden.

Fette nun eine Auflaufform ein und fülle die Linsensoße hinein. Gieße die Kartoffeln ab, verarbeite sie zu Püree und bedecke damit gleichmäßig die Soße. Dann hat der Ofen seinen großen Auftritt. Nur noch 15 Minuten braucht es, bis der Shepherd’s Pie mit Linsen darin fertig gebacken ist. Endlich kannst du ihn probieren! Und, wie schmeckt’s?

Wenn du deinem Shepherd’s Pie mit Linsen etwas mehr Pepp verleihen möchtest, backe ihn das nächste Mal doch mit Knoblauch-Kartoffelpüree! Hast du Lust aufs Original, findest du hier das Rezept für traditionellen Shepherd’s Pie mit Hackfleisch. Eine Abwandlung dazu liefern unsere leckeren Shepherd’s Pie Backkartoffeln. Guten Appetit!