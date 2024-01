Dieser Shepherd’s Pie ist very British und very lecker. Shepherd’s Pie – noch nie gehört? Dann wird’s aber allerhöchste Zeit, denn das Traditionsgericht britischer Hausmannskost ist ein echtes Wohlfühlessen, das besonders an kalten Wintertagen schmeckt. Wir verraten dir, was du für die Zubereitung brauchst.

Britischer Shepherd’s Pie aus dem Ofen

Ein Shepherd’s Pie ist ein Auflauf, der typischerweise mit Hackfleisch und Gemüse wie Karotten und Sellerie gemacht wird. Das Besondere daran: Auf dem Fleisch und dem Gemüse platziert man einen „Deckel“ aus Kartoffelpüree. Dadurch wird das Ofengericht extra cremig.

Man könnte sagen, bei einem Shepherd’s Pie werden einfach alle Komponenten einen Gerichts – Fleisch, Beilagen und Soße – zusammen in eine Auflaufform geschichtet und im Ofen gebacken. Das Kartoffelpüree bekommt durch den kurzen Aufenthalt in der Röhre eine feine Knusperschicht, darunter bleibt es aber schön fluffig. Dieser Schmaus schmeckt wirklich allen am Tisch!

Aber wieso heißt das Ganze denn nun Shepherd’s Pie? Der Begriff wurde von einer Zutat abgeleitet, mit der man das Gericht ursprünglich zauberte: Lammfleisch. Und weil Schafe von Schäfern, also Shepherds gehütet wurden, verpasste man dem Auflauf seinen Namen. Übrigens ist Shepherd’s Pie nicht nur in Großbritannien fest verankert. Auch in Irland kennt man die Spezialität, man kennt sie auch als Cottage Pie.

