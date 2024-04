S’mores: So gelingen die Sandwiches mit Marshmallows, Schokolade und Keksen

Endlich ist es wieder Frühling oder fast schon Frühsommer. Die Temperaturen klettern auf neue Rekordwerte, und am Maifeiertag heizen viele Menschen die Grills an. Jetzt beginnt auch die Saison der Maifeuer, und ich habe eine Idee, wie du zum Barbecue und Feuer allen Teilnehmenden eine süße Freude machen kannst: S’mores!

Süße S’mores mit Schokolade, Marshmallows und Keksen

Maifeuer haben eine lange Tradition. Mit dem 01. Mai leuchten sie deutschlandweit auf, um den Frühling zu begrüßen und böse Geister zu vertreiben. Meist werden sie von örtlichen Feuerwehren organisiert und locken die Bewohner eines Ortes zur Festwiese. Aber auch in heimischen Gärten sitzt man jetzt gern beim Feuer beisammen.

Wir haben am 30. April immer den Geburtstag meiner Oma im Garten meiner Großeltern gefeiert: Zuerst wurde gegrillt, dann gab es ein wärmendes Feuer, um das sich alle versammelt haben. Für uns Kinder war es dann das Größte, süße S’mores zu naschen. Nie gehört?

Dabei handelt es sich um kleine Sandwiches aus Marshmallows, Schokoladenstückchen und Keksen. Für S’mores werden die Marshmallows auf einen Stock gespießt und über Glut oder eine Flamme gehalten. Wir haben dafür entweder die noch glühenden Kohlen vom Grill benutzt oder die leuchtenden Flammen des Maifeuers.

Vor allem in den USA sind S’mores sehr beliebt. Dort habe ich auch gelernt, dass man sie nicht nur über der Flamme brutzeln kann. Wer keinen Grill und keine Feuerschale besitzt, kann die Marshmallows auch in der Mikrowelle erhitzen. Aber Vorsicht, stelle sie nur kurz hinein, denn sie verbrennen leicht. Gleiches gilt auch für die Zubereitung über Feuer und Glut: Halte die Süßigkeit nicht direkt in die Flammen, da sie schnell schwarz wird.

Sind die Marshmallows weich und gebräunt, legst du sie auf einen Keks, darauf ein Stück Schokolade und darauf noch einen Keks. Durch die Wärme schmilzt die Schokolade nun. Oh, ist das köstlich! Der nächste S’mores wartet schon!

Wusstest du, dass du Marshmallows selber herstellen kannst? Damit lassen sich nicht nur die süßen Sandwiches zaubern, sondern auch knusprige Marshmallow-Plätzchen oder ein amerikanischer Süßkartoffelauflauf. Probier’s aus!