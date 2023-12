Wir lieben Plätzchenklassiker wie Vanillekipferl, Kokosmakronen und Co. Aber manchmal darf es gern auch etwas ausgefallener sein. Immerhin sind wir hier bei Leckerschmecker, und kreative Rezepte sind unser Steckenpferd. Da machen wir auch in der Weihnachtsbäckerei keine Ausnahme. Für dich haben wir heute daher ein knuspriges Highlight: unsere Marshmallow-Plätzchen.

Marshmallow-Plätzchen: kreative Keks-Idee

Die Doppeldecker-Kekse erinnern ein wenig an amerikanische S’mores. Noch nie gehört? Das sind süße Sandwiches aus Schoko-Butterkeksen, zwischen die ein über dem Feuer oder Grill flambierter Marshmallow gelegt wird. Was für eine süße, klebrige Angelegenheit! Aber da es zum Grillen für die meisten Menschen nun zu kalt ist, gibt’s als leckere Alternative eben unsere Marshmallow-Plätzchen. Für die reicht der Ofen in der Küche aus und die Zubereitung ist glücklicherweise auch kinderleicht.

Du backst zunächst erst einmal herkömmliche Cookies, die dann dank eines Stücks Marshmallows zu diesen knusprigen Marshmallow-Plätzchen werden. Achtung, die Sandwich-Kekse sind schnell aufgefuttert, also backe vielleicht lieber gleich die doppelte Menge, um alle hungrigen Weihnachtsmäuler zu versorgen.

Tipp: Verziere die Plätzchen, wenn du magst, noch mit Schokoladen- oder Karamellsoße. Das sieht toll aus und schmeckt nochmals besser! Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Schokotropfen unter den Plätzchenteig heben.

Lust auf weitere Ideen aus der Leckerschmecker-Weihnachtsbäckerei? Dann möchten wir dir unsere gefüllten Plätzchen mit Blätterteig ans Herz legen. Bestimmt schmecken dir aber auch diese traditionellen italienischen Zitronenplätzchen und diese vier kreativen Rezepte für Weihnachtsplätzchen. Unsere selbst gemachten Marzipankartoffeln, die übrigens auch eine süße DIY-Geschenkidee sind, sind ebenfalls ein feiner Leckerbissen. Oh, dieser Duft, der nun durch deine vier Wände zieht – herrlich!