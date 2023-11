Liza Minelli, Aretha Franklin und Rowan Atkinson taten es schon. Elton John ebenso. Sie alle machten Werbung für den Snickers-Riegel. Und wenn schon der Riegel so berühmt ist, warum ihm dann nicht mal eine Torte widmen? Hier vereinen sich Erdnüsse, Karamell und Schokolade zu einem üppigen Geschmacksfeuerwerk: Unsere Snickers-Torte ist ein Traum!

Snickers-Torte: Cremig-nussiger Tortengenuss

Was gibt’s Besseres als süße Schokoriegel? Süße Schokoriegel in Kombination mit Kuchen natürlich! Genauso ist unsere Snickers-Torte entstanden, auf die wir mächtig stolz sind. Sie vereint all die guten Dinge, die wir an dem Riegel so mögen: eine süße Creme, die auf knackige Erdnüsse trifft, dazu feinste Schokolade. Die Snickers-Torte ist der perfekte Kuchen für die nächste Geburtstagsparty. Sieht toll aus und begeistert Groß und Klein gleichermaßen.

Snickers-Torte

Portionen 1 Torte

Kochutensilien
1 Springform 18 cm

Zutaten
1 fertiger Schokobiskuit gebacken in einer Springform mit 18 cm Durchmesser, siehe Notizen

Für das Erdnusskaramell:
200 g Zucker

200 g lauwarme Sahne

200 g gesalzene Erdnüsse Für die Erdnusscreme: 500 g Mascarpone

250 g Erdnussbutter

1 EL Puderzucker

1 EL Stärke

200 g Zucker

1 Snickers Für die Dekoration: 100 g Vollmilchkuvertüre

50 g Erdnussbutter

2 Snickers Zubereitung Schneide den Biskuit waagerecht in zwei Hälften und spanne den Boden in eine Springform.

Lass den Zucker in einem Topf goldbraun karamellisieren und lösche ihn mit der Sahne ab. Verrühre beide Zutaten so lange miteinander, bis sie sich verbunden haben. Rühre nun die Erdnüsse unter und lass alles etwas abkühlen. Verteile das Erdnusskaramell dann auf dem Kuchenboden im Ring.

Für die Erdnusscreme gibst du die Mascarpone mit der Erdnussbutter in eine große Schüssel. Siebe dann ebenfalls den Puderzucker und die Stärke hinein und gib anschließend den Zucker hinzu. Reibe anschließend mit einer Käsereibe ein Snickers hinein.

Verteile die Erdnusscreme nun auf dem Erdnusskaramell, setze den Schokobiskuitdeckel darauf und stelle den Kuchen eine Stunde lang kalt. Löse den Kuchen dann aus der Form.

Bereite währenddessen die Glasur zu: Dafür schmilzt du die Kuvertüre und die Erdnussbutter und verrührst beides gut. Verteile die Glasur anschließend gut über die Torte und schneide dann die Snickers klein. Einen Teil kannst du auch in kleine Stückchen bröseln. Nun musst du die Riegel nur noch dekorativ auf der Glasur verteilen und fertig ist das süße Kunstwerk. Notizen Für einen besonders feinen Kuchen bereitest du den Schokobiskuit einfach selbst zu. Dafür schlägst du 3 Eier mit einer Prise Salz und 75 g Zucker schaumig. Vermische separat 40 g Mehl, 30 g Kakao, 60 g Speisestärke und 1/2 Packung Backpulver und hebe diese Mischung dann unter die Eimasse. Gib alles in eine Springform und backe den Biskuit für 25-30 Minuten bei 170 °C im Umluftmodus.

Wie die Werbung für den Schokoriegel schon sagt: „Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.” Schnapp dir also eineb bzw. drei Snickers und bereite diese wundervolle Torte zu!