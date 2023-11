9 außergewöhnliche Geburtstagskuchen Möchtest du jemandem zum Geburtstag eine ganz besondere Freude machen? Wie wäre es dann mit einer ausgefallenen Geburtstagstorte? Jeder dieser 9 Kuchen schmeckt nicht nur ausgesprochen gut, sondern ist auch noch eine absolute Augenweide – ein Geschenk, das definitiv in Erinnerung bleibt.

1.) Galaxie-Kuchen

„Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis.“ Der Beginn der „Star Wars“-Saga ist weltberühmt. Wenn du diesem himmlisch-schokoladigen Rezept folgst, ist die Galaxis gar nicht mehr so weit entfernt. Genau genommen landet sie auf deiner Küchenarbeitsfläche. Probiere den Hinguckerkuchen aus – du wirst begeistert sein.

Credit: Media Partisans

2.) Schach-Kuchen

Du musst kein Fan von Denksport sein, um diese Art des Schachs zu lieben: die Schachtorte. Obwohl die Ganache allein schon viel hermacht, verrät erst das Innere, warum die mehrschichtige Schokoleckerei diesen Namen trägt.

Credit: Media Partisans

3.) Schwarzwälder Kirschtorte

Wusstest du, dass die Schwarzwälder Kirschtorte gar nicht aus dem Schwarzwald kommt? Es ist viel wahrscheinlicher, dass ihr Ursprung in der Schweiz liegt. Es könnte sich nämlich um eine Abwandlung der sogenannten „Schwarzwaldtorte“ handeln, die mit Biskuit, Nüssen und Kirschen hergestellt wird. Inzwischen gibt es aufgrund der aufwendigen und schwierigen Herstellung wiederum zahllose Varianten der Schwarzwälder Kirschtorte selbst. Hier wird dir ein Rezept präsentiert, das nicht nur einfach nachzumachen, sondern durch das neue Dekor auch modern gestaltet ist.

Credit: Media Partisans

4.) Kinder-Maxi-King-Torte

Wenn ein Riegel „Maxi“ im Namen trägt, kann es nur am maximalen Geschmack liegen. Folgt darauf gleich das Wort „King“, steigen die Erwartungen enorm. Was für ein Glück, dass bei einer Mischung aus Sahnecreme, Karamell, Schokolade, Waffel und Nuss nichts mehr schiefgehen kann. Und weil die Schnitten in Surfbrett-Form so grandios lecker sind, heben wir sie jetzt auf Tortenniveau – mit diesem wunderbaren Rezept.

Credit: Media Partisans

5.) Nesquik-Schokokuchen

Liebt man es am Morgen schnell, unkompliziert und süß, sind Frühstückszerealien die erste Wahl. Wärst du aber jemals auf die Idee gekommen, dass die knuspernden Flocken nicht nur im Milchbad schmecken, sondern auch hervorragend in einen Kuchen passen? Keine Sorge, das passende Rezept haben wir natürlich sofort parat.

Credit: Media Partisans

6.) Sonnensystem-Kuchen

Passionierte Freizeitbäcker brauchen keinen Anlass, um einen Kuchen zu zaubern. Denn sie sind stets auf der Suche nach neuen kreativen Backideen, an denen sie sich versuchen können. Da kommt dieser Sonnensystem-Kuchen genau richtig, denn er scheint nicht von dieser Welt zu sein.

Credit: Media Partisans

7.) Luftballon-Kuchen

Ein Kindergeburtstag ist der beste Anlass, um sich an einem ganz besonderen Kuchen zu versuchen, der die Augen der Sprösslinge zum Leuchten bringt. Dieses Rezept vereint einen klassischen Kuchen mit einer außergewöhnlichen Dekoration, denn letztere sieht aus, als würde sie jeden Augenblick davonfliegen.

Credit: Media Partisans

8.) Überraschungskuchen

Wenn du nach dem perfekten Kuchen für Kindergeburtstage gesucht hast, kannst du die Suche jetzt einstellen. Bei unserer bunten Backüberraschung, die zudem überhaupt nicht aufwendig ist, leuchten nicht nur die Augen der Kleinen.

Credit: Media Partisans

9.) Kuchen mit Gesicht

Wie oft will man jemandem ein ganz persönliches Geschenk machen, es fällt einem aber partout nichts ein? Mit diesem Torten-Rezept findet sich die perfekte Lösung für das häufige Problem. Es braucht nur einen kleinen Trick und schon kannst du deinen Kuchen mit dem Abbild des Beschenkten eindrucksvoll personalisieren – das ist besser als jeder Schriftzug! Wenn du das passende Foto zur Hand und nichts gegen ein bisschen Basteln hast, ist dieser Sahnetraum mit Kakao-Deko genau das, wonach du gesucht hast.

Credit: Media Partisans

Diese Kuchenkreationen eignen sich übrigens nicht nur hervorragend zum Geburtstag, sondern machen zu jedem Anlass deine Tafel zum Blickfang. Viel Spaß beim Backen und Genießen!