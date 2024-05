So gesund sind Erdbeeren wirklich

So langsam beginnt die Erdbeerzeit. Vereinzelt bekommt man die roten, süßen Früchte auch schon zu kaufen. Aber wie gesund sind Erdbeeren eigentlich? Wir haben mal genauer hingeschaut und verraten, was in Erdbeeren wirklich steckt.

Ist es gesund, täglich Erdbeeren zu essen?

Streng genommen sind Erdbeeren gar keine Beeren. Streng genommen gehört sie zu den sogenannten Sammelnussfrüchten. Die rote Frucht, die wir alle so lieben, ist in Wirklichkeit eine Scheinfrucht, auf der die eigentlichen Früchte sitzen: die kleinen grünen Körnchen.

Nichtsdestotrotz strotzen Erdbeeren nur so vor gesunden Inhaltsstoffen. Die Früchte liefern unter anderem Mineralstoffe wie Kalium und Folsäure. Unschlagbar auch ihr Vitamin-C-Gehalt. Ganze 65 Milligramm auf 100 Gramm Beeren stecken in ihnen. Für das Immunsystem ein Top-Wert. Zusätzlich enthalten Erdbeeren Ballaststoffe, die die Verdauung fördern. Gegen einen täglichen Verzehr ist nichts einzuwenden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt aber eine Höchstmenge von 250 Gramm am Tag.

Erdbeeren können das Herz-Kreislauf-System stärken

Studien deuten darauf hin, dass der regelmäßige Verzehr von Erdbeeren das Herz-Kreislauf-System unterstützen kann. Die in Erdbeeren enthaltenen Antioxidantien, wie Quercetin und Anthocyane, können zur Gesundheit der Blutgefäße beitragen. Erdbeeren haben zudem einen niedrigen glykämischen Index, was sie zu einer guten Wahl für Herzpatienten macht.

Erdbeeren machen schöne Haut

In Erdbeeren sind auch Antioxidantien und Vitamine enthalten, die für die Hautpflege nützlich sein können. Vitamin C fördert die Produktion von Kollagen, das für die Elastizität der Haut wichtig ist. Die Antioxidantien können helfen, die Haut vor Schäden durch freie Radikale zu schützen. Zusätzlich enthalten Erdbeeren Salicylsäure, die ebenfalls einen Beitrag zur Hautregeneration leistet. Wer unter Akne leidet, sollte beim Verzehr von Erdbeeren aber vorsichtig sein, denn zu große Mengen der Fruchtsäure können dann eher das Gegenteil bewirken und der Haut schaden. Deshalb in dem Fall lieber weniger Erdbeeren naschen.

Erdbeeren gesund für Diabetiker

Erdbeeren haben einen niedrigen glykämischen Index und können den Blutzuckerspiegel nur geringfügig beeinflussen. Diabetiker können bei Erdbeeren also gerne zugreifen. Die Fasern in Erdbeeren helfen zudem, den Zucker langsam in den Blutkreislauf freizusetzen. Auch die Entstehung von Diabetes Typ 2 sollen sie vorbeugen können, da ihr Verzehr dabei hilft, die Insulinresistenz zu verbessern.

Erdbeeren enthalten nur wenig Kalorien

Erdbeeren sind kalorienarm und gehören daher auf den Speiseplan aller Figurbewussten. Sie enthalten viel Wasser (fast 90 Prozent) und können helfen, so das Sättigungsgefühl zu erhöhen. Außerdem haben sie nur wenig Zucker im Vergleich zu anderen Obstsorten. Auf 100 Gramm Erdbeeren kommen gerade einmal 32 Kalorien. Wer sich kalorienarm ernähren möchte, darf bei Erdbeeren in Maßen gern zugreifen.

Erdbeeren sind eine gesunde Wahl für viele Menschen. Sie lassen sich vielseitig in der Küche verwenden. Probiere sie zum Beispiel in einem frischen Salat oder als Topping für dein morgendliches Müsli. Auch in diesen Rezepten schmecken Erdbeeren.

