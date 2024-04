Spargel-Erdbeer-Salat: Frühlingssonne auf dem Teller

Die Spargelzeit ist eine der schönsten Zeiten im Jahr. Wie gut, dass sie sich mit der Erdbeerzeit überschneidet. In den Supermärkten ist schon der erste Spargel zu finden und mit den Erdbeeren geht es auch langsam los. Da ist es Zeit, mal wieder einen Spargel-Erdbeer-Salat zu machen. Dieser hat alles, was ein guter Salat braucht: Er ist knackig, gesund und mit säuerlich-süßen Noten perfekt abgestimmt. So schmeckt der Frühling!

So machst du Spargel-Erdbeer-Salat

Das Restaurant, in dem ich letztes Jahr zu dieser Zeit in der Küche stand, hatte natürlich auch Spargel auf dem Speiseplan. Neben der gekochtem Variante war dieser Spargel-Erdbeer-Salat ein absoluter Hit. Auch bei mir zu Hause kommt er immer wieder auf den Tisch. An ihm stimmt alles: Er bietet ein perfektes Zusammenspiel aus knackig und zart, Süßem und Saurem und ist noch dazu herrlich frisch und gesund. Kurz: besser geht es kaum. Mit unseren Tipps wird dein Salat besonders köstlich.

Das Dressing für den Spargel-Erdbeer-Salat ist schnell zusammengerührt. Verwende als Essig entweder den süßlichen Balsamico-Essig oder einen Erdbeeressig. Schmecke es mit Senf und einem Süßungsmittel ab.

Erdbeeressig kannst du dir zu Hause ganz einfach selber machen. Gib dafür die abgeschnittenen Köpfe deiner Erdbeeren in eine Flasche und bedecke diese mit Weißweinessig. Lass die Mischung eine Woche stehen und schüttele sie täglich. Filtere die Festbestandteile heraus und fertig ist ein aromatischer Beerenessig.

Neben dem Dressing brauchst du für einen richtig leckeren Spargel-Erdbeer-Salat natürlich vor allem die beiden namensgebenden Zutaten. Dabei sollte der Spargel so frisch und knackig wie möglich und die Erdbeeren prall und süß sein. Ich verwende außerdem gerne grünen Salat, zum Beispiel Feldsalat oder Lollo Bionda. Parmesan und Pinienkerne geben dem Ganzen einen schönen Biss und ihr nussiger Geschmack wertet den Salat noch mehr auf. Einfach köstlich!

Die Spargelzeit ist die schönste Zeit. Bereite auch eine rustikale Kartoffel-Spargel-Pfanne zu oder koche eine schnelle Spargel-Tomaten-Pasta. Wusstest du, dass du deine Spargelschalen aufheben kannst, um leckere Spargelsuppe aus Schalenresten zu machen? Falls nicht, wird es höchste Zeit! Zuerst aber machen wir einen Spargel-Erdbeer-Salat.