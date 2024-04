Kartoffelküche: So machst du eine rustikale Kartoffel-Spargel-Pfanne

Sowohl Kartoffeln als auch Spargel lassen sich in unzähligen Varianten zubereiten. Warum also nicht einfach beides kombinieren und aus ihnen eine rustikale Kartoffel-Spargel-Pfanne zubereiten? So einfach geht’s.

In 30 Minuten fertig: schnelle Kartoffel-Spargel-Pfanne

Der Frühling ist da! Das bedeutet: Es ist wieder Spargelzeit. Bei diesem Rezept kombinieren wir frischen grünen Spargel mit kleinen Kartoffeln zu einer leckeren Kartoffel-Spargel-Pfanne. Die ist kinderleicht in der Zubereitung und in nur 30 Minuten fertig.

Für die Kartoffel-Spargel-Pfanne eigenen sich kleine Kartoffeln besonders gut. Die werden mit Schale zuerst für knapp 25 Minuten in Salzwasser gegart. Währenddessen hast du genug Zeit, dich um den Spargel zu kümmern. Schneide die trockenen Enden ab, schäle vom unteren Drittel die Schale ab und schneide den Spargel danach in etwa vier Zentimeter lange Stücke. Dann brätst du Speck, Knoblauch, Spargel und Erbsen in einer Pfanne an und fügst anschließend die Kartoffeln hinzu. Die lässt du solange in der Pfanne brutzeln, bis sie leicht goldbraun werden. Danach noch mit Salz und Pfeffer würzen und schon kannst du die Kartoffel-Spargel-Pfanne genießen.

Besonders gut schmeckt die Kartoffel-Spargel-Pfanne, wenn du vor dem Servieren noch frischen Parmesan darüber hobelst oder sie mit Kräutern wie Schnittlauch oder Petersilie bestreust. Möchtest du bei der Pfanne auf Fleisch und Co. verzichten, lässt du den Speck beim Anbraten einfach weg oder ersetzt ihn mit Räuchertofu.

Die Spargel-Saison hat gerade erst begonnen.