Schnelle Spätzle-Hack-Pfanne mit Lauch und Käse

Diese Spätzle-Hack-Pfanne mit Lauch und Käse ist die Antwort auf stressige Tage, an denen du trotzdem etwas Leckeres auf dem Teller haben willst. Mit wenigen Zutaten zauberst du aus simplen Spätzle ein Gericht, das nach echter Hausmannskost schmeckt. Käse, Lauch und Hackfleisch verschmelzen in der Pfanne zu einer cremigen, würzigen Kombination, die einfach nur satt und glücklich macht.

So bereitest du die Spätzle-Hack-Pfanne mit Lauch und Käse zu

Die Zubereitung dieses Gerichts ist superleicht. Vor allem, wenn du dafür auf Fertig-Spätzle aus dem Kühlregal oder getrocknete Spätzle setzt. Zuerst brätst du das Hackfleisch in einer großen Pfanne 🛒 krümelig an. Nebenbei kannst du den Lauch putzen, längs halbieren und anschließend in feine Ringe schneiden.

Als Nächstes ist der Käse dran: Reibe ihn grob mit einer Küchenreibe. Sobald das Hack leicht gebräunt und etwas knusprig ist, gib den Lauch dazu und brate alles für einige Minuten weiter zusammen an.

Währenddessen kannst du die Sahnesoße vorbereiten. Verrühre hierfür Sahne mit etwas Senf, Muskatnuss sowie Salz und Pfeffer. Gieße die Sahnesoße dann über die Hack-Lauch-Mischung, lass alles aufkochen und noch etwas vor sich hin köcheln. Danach kannst du die fertigen Spätzle und den Käse hinzufügen. Vermenge alles ordentlich miteinander und warte kurz, bis der Käse geschmolzen ist. Dann ist die Spätzle-Hack-Pfanne mit Lauch und Käse servierbereit. Lass es dir schmecken!

Spätzle-Hack-Pfanne mit Lauch und Käse Olivia 4.16 ( 33 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 EL Öl

250 g Hackfleisch gemischt

1 Stange Lauch

150 g Bergkäse

100 ml Sahne

1 TL Senf

1/2 TL Muskatnuss gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

400 g Spätzle aus dem Kühlregal

Etwas frische Petersilie zum Garnieren (optional) Zubereitung Erhitze in einer großen Pfanne Öl und brate das Hackfleisch darin krümelig an, bis es leicht gebräunt ist.

Putze währenddessen den Lauch, halbiere ihn der Länge nach und schneide ihn in feine Ringe. Reibe den Käse mit einer Küchenreibe.

Gib den Lauch hinzu und brate alles für ca. 5 Minuten weiter an. Verrühre für die Soße Sahne mit Senf, Muskatnuss sowie Salz und Pfeffer. Füge die Sahnesoße zur Hack-Lauch-Mischung hinzu und lass alles aufkochen und kurz weiter köcheln.

Hebe die Fertig-Spätzle und den Käse unter und vermenge alles gut miteinander, bis der Käse geschmolzen ist. Garniere die fertige Spätzlepfanne mit etwas frischer Petersilie.

