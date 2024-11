Selbstgemachte Spätzle mit Hackfleisch: leckerer Klassiker aus dem Schwabenland

Herzhaft schlemmen wie in einer urigen Gaststätte im Schwabenland, das wäre doch mal wieder schön. Das kannst du auch in deiner heimischen Küche! Unser Rezept für Spätzle mit Hackfleisch macht’s möglich. Wir zeigen dir, wie du die traditionelle Teigware selbst machst, ganz ohne spezielle Küchengeräte. Dieses Rezept funktioniert aber auch mit gekauften Spätzle. Los geht’s!

Spätzle mit Hackfleisch: deftig, rustikal, lecker

Spätzle sind ein absoluter Klassiker der schwäbischen Küche und schon lange darüber hinaus bekannt und beliebt. Früher galten Spätzle in vielen Bauernfamilien als Grundnahrungsmittel, da sie günstig herzustellen sind und satt machen. Heute gibt es Spätzle in vielen Variationen: mit Käse überbacken als Käsespätzle, in einer Suppe oder eben als Beilage zu einer kräftigen Soße wie bei unserem Rezept für Spätzle mit Hackfleisch.

Für selbstgemachte Spätzle brauchst du nur wenige Zutaten: Mehl, Eier, Wasser und etwas Salz. Vermische alles zu einem glatten Teig, der zähflüssig ist. Jetzt wird der Teig ins kochende Salzwasser gegeben. Traditionell nutzt man dafür eine Spätzlepresse oder einen Spätzlehobel. Die Spätzle sind fertig, wenn sie an die Oberfläche steigen – ein Zeichen dafür, dass sie gar sind.

Du hast keine Spätzlepresse oder keinen Hobel? Kein Problem! Du kannst den Teig auch auf einem Holzbrett dünn ausstreichen und mit einem Messer kleine Stücke in das Wasser schaben. Diese Methode erfordert zwar etwas Übung und Geschick, ist aber absolut authentisch und die Spätzle werden genauso lecker. Eine weitere einfache Methode: Verwende ein grobmaschiges Sieb oder ein Reibeisen. Drücke den Teig mit einem Löffel oder einer Teigkarte hindurch, sodass kleine Teigklümpchen ins Wasser fallen. Das Ergebnis sieht etwas rustikaler aus, schmeckt aber genauso gut.

Das Projekt nimmt ein wenig Zeit in Anspruch, macht aber Spaß. Auf selbstgemachte Spätzle kann man auch richtig stolz sein. Wenn dich aber der Hunger plagt und es schnell gehen soll, dann kannst du für unsere Spätzle mit Hackfleisch auch gekaufte Exemplare nehmen und nach Packungsangaben kochen.

Mit der schwäbischen Teigware kannst du auch wunderbar einen Spätzle-Auflauf mit Käse und Schinken zubereiten. Oder eine Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons. Und wie wäre es mit einer herbstlichen Spätzle-Kohl-Pfanne?