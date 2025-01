Spätzle mit Rosenkohl und cremiger Sahnesoße

Wir verstehen überhaupt nicht, warum Rosenkohl in vielen Küchen immer noch ein Schattendasein führt. Er schmeckt so herrlich würzig und nussig und steckt voller Potential. Wir bereiten heute beispielsweise Spätzle mit Rosenkohl zu, ein echtes Lieblingsessen für uns an kalten Tagen. Willst du es auch mal probieren?

Wohlfühlgericht: Rezept für Spätzle mit Rosenkohl

Im Winter hat Rosenkohl, so wie andere Kohlsorten, Saison. Aber viele greifen lieber zu einem anderen Kohl, anstatt die kleinen grünen Köpfe in den Einkaufskorb zu legen. Rosenkohl kämpft mit einem eingestaubten Image – zu Unrecht! Man muss ihn nur richtig zubereiten und sich von alten Rezepten lösen, um ihn in ein neues, modernes kulinarisches Licht zu rücken. Genau das schaffen wir durch unser Rezept für Spätzle mit Rosenkohl.

Das degradiert den Kohl nicht wie so oft zur Beilage, sondern kürt ihn neben Spätzle zum Hauptdarsteller eines echten Wohlfühlessens. Vor allem, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, lassen wir uns gern eine Portion Spätzle mit Rosenkohl schmecken. Die punkten nicht nur mit der schwäbischen Nudelspezialität und den kleinen Kohlköpfen, sondern auch mit einer feinen Sahnesoße.

Diese wird mit Muskatnuss und etwas Zitronensaft verfeinert und kommt vor allem dank der zweiten Zutaten wunderbar leicht und frisch daher. Was Vegetarier freuen dürfte: Bei der Zubereitung der Spätzle mit Rosenkohl verzichten wir auf Fleisch. Wer dies nicht möchte, kann aber beispielsweise ein bisschen Speck anbraten, bevor Kohl und Co. in die Pfanne wandern. Auch möglich: Die Soße kann mit geriebenem Parmesan verfeinert werden. Aber auch dann ist das Gericht nicht mehr vegetarisch, da der Käse Lab enthält.

Wir kosten die Saison noch etwas aus und kochen uns als Nächstes einen Rosenkohlauflauf mit Kartoffeln und Möhren und einen deftigen Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf. Aber auch diese Nudeln mit Rosenkohl-Champignon-Soße stehen noch auf unserem Speiseplan.