Spätzle-Pfanne mit Hühnchen in Bärlauchsoße: herzhaftes Frühlingsgericht

Wir sind mitten in der Bärlauchsaison und dürfen den wilden Knoblauch auch noch eine Weile genießen, bevor es Blüten bildet und schließlich an Aroma verliert. Bis dahin dauert es zum Glück noch ein bisschen und wir gönnen uns in der Zwischenzeit eine große Portion dieser herzhaften Spätzle-Pfanne mit Hühnchen in Bärlauchsoße. Hier ist das Rezept.

Schnelles Feierabendgericht: Spätzle-Pfanne mit Hühnchen in Bärlauchsoße

Bärlauch gehört zu den ersten Pflanzen, die im Frühling wachsen und uns mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Aus dem grünen Kraut, das man im Wald selber sammeln kann, lassen sich zahlreiche Köstlichkeiten wie etwa Brotaufstriche zubereiten oder Gerichte wie Aufläufe und Salate verfeinern. Bei uns landet der Bärlauch dieses Mal in einer cremigen Soße, die wunderbar zu Spätzle und gebratenem Hähnchen passt.

Keine Sorge, du musst nicht im Wald durchs Unterholz streifen, um dir Bärlauch für dieses Gericht zu besorgen. Den wilden Knoblauch kannst du stattdessen ganz bequem im Supermarkt (oder auf dem Wochenmarkt) kaufen. Gut waschen vor dem Verarbeiten solltest du ihn aber trotzdem.

Hacke den Bärlauch nach dem Waschen grob. Schneide eine Zwiebel fein und teile das Hähnchenfleisch in mundgerechte Würfel. Auf die Zugabe von Knoblauch verzichten wir bei der Zubereitung, damit der Geschmack des Bärlauchs gut zur Geltung kommen kann.

Nun brätst du das Fleisch in zerlassener Butter in einer Pfanne 🛒 goldbraun an, würzt es, dünstest dann die Zwiebel mit und rührst anschließend Frischkäse, Schmand sowie Milch hinzu. Nun kommen noch der Bärlauch und die Spätzle in die Pfanne. Wir verwenden fertige, frische Spätzle aus dem Supermarkt, weil unser Gericht so schneller fertig ist. Selbstverständlich schmeckt die Pfanne auch mit selbst gemachten Spätzle super.

Du möchtest der Spätzle-Pfanne mit Hühnchen in Bärlauchsoße noch eine individuelle Note verpassen? Dann streue zum Servieren noch etwas geriebenen Parmesan sowie geröstete Pinienkerne darüber. Du kannst auch etwas Speck kross anbraten und mit in das Pfannengericht geben.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hähnchen-Pfannen sind schnell und unkompliziert zubereitet und somit perfekt für den Feierabend, wenn es schnell gehen soll. Probiere deshalb auch mal diese cremige Kohlrabi-Hähnchen-Pfanne oder Hähnchen in Parmesan-Soße. Noch mehr Ideen gesucht? Dann frage doch mal unseren Koch-Bot nach passenden Vorschlägen.

Spätzle-Pfanne mit Hühnchen in Bärlauchsoße Judith 4.39 ( 59 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Hähnchenbrustfilets

1 Zwiebel

1 Bund frischer Bärlauch

2 EL Butter

Salz und Pfeffer

200 g Frischkäse

100 g Schmand

100 ml Milch

500 g Spätzle aus dem Kühlregal

1 Prise Muskat

50 ml Hühnerbrühe optional

frische Kräuter nach Wahl (Rosmarin, Thymian) optional Zubereitung Schneide die Hähnchenbrustfilets in mundgerechte Stücke. Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie in feine Würfel. Wasche den Bärlauch und hacke ihn grob.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und brate die Hähnchenwürfel darin von allen Seiten goldbraun an. Würze das Fleisch dann mit Salz und Pfeffer. Füge die Zwiebelwürfel hinzu und dünste sie glasig mit an.

Füge Frischkäse, Schmand und Milch hinzu und verrühre alle Zutaten gut miteinander.

Mische den gehackten Bärlauch unter die Soße und gib die Spätzle dazu. Vermenge alles gut miteinander, schmecke mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab. Lass die Soße ein paar Minuten bei niedriger Hitze köcheln, bis die Spätzle warm sind und die Soße die gewünschte Konsistenz hat. Ist die Soße zu dick, kannst du etwas Hühnerbrühe dazu geben.

Verteile die Spätzle-Pfanne mit Hühnchen auf Teller und streue nach Wunsch und Geschmack noch ein paar Kräuter nach Wahl darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.