Koche eine schnelle Spätzlepfanne mit Schinken und Pilzen

Das Gute an One-Pot-Gerichten wie dieser Spätzlepfanne mit Schinken und Pilzen? Man hat nur wenig Abwasch, denn mehr als einen Topf, oder in diesem Fall eine Pfanne, sowie Messer und Schneidebrett braucht man nicht für die Zubereitung. Das ist vor allem am Abend ein echter Glücksfall, weil sich das Aufräumen der Küche nach dem Kochen und Essen in Grenzen hält. Da bleibt mehr Zeit fürs Sofa, und das lieben wir!

Spätzlepfanne mit Schinken und Pilzen: wenig Aufwand, viel Geschmack

Heute gibt’s mal wieder ein praktisches, aber trotzdem äußerst leckeres Feierabendgericht: Wir kochen eine Spätzlepfanne mit Schinken und Pilzen. Die kann man übrigens auch hervorragend in der Veggie-Variante zubereiten, indem man den Schinken entweder komplett von der Zutatenliste streicht oder beispielsweise mit Räuchertofu ersetzt. Wer sich am Schinken nicht stört, der kann unserem Rezept sofort Schritt für Schritt folgen.

Zunächst braten wir Spätzle, die wir im Kühlregal im Supermarkt gefunden haben, in einer Pfanne 🛒 an. Derweil putzen wir ein paar Champignons und zerkleinern sie. Dann pellen wir zwei Schalotten und schneiden sie in Würfel. Außerdem würfeln wir auch den Schinken. Sind die Spätzle leicht gebräunt, nehmen wir sie aus der Pfanne und braten die anderen Zutaten darin an.

Dann dürfen die Spätzle wieder mit dazu. Außerdem gießen wir einen Becher Sahne über die Zutaten und streuen gerieben Käse ein. Alles wird gut verrührt, sodass sich die Zutaten verbinden und der Käse schmilzt. Abschließend schmecken wir nicht nur mit Salz und Pfeffer, sondern auch mit ein wenig geriebener Muskatnuss ab, und servieren die Spätzlepfanne mit Schinken und Pilzen, solange sie noch warm ist. Wer mag, streut vorher noch etwas gehackte Petersilie drüber, und das war’s.

Suchst du weitere Blitzrezepte, gefällt dir sicher auch unsere Hack-Pfanne mit Lauch und Käse. Mindestens genauso lecker schmecken Spätzle mit Rosenkohl und cremiger Sahnesoße oder dieser Spätzle-Auflauf mit Käse und Schinken.

Spätzlepfanne mit Schinken und Pilzen

Öl zum Braten

600 g Spätzle aus dem Kühlregal

250 g Champignons

2 Schalotten

200 g Kochschinken

1 Becher Sahne

80 g Käse gerieben

Muskatnuss gerieben

Salz und Pfeffer Zubereitung Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Spätzle ein paar Minuten darin an, bis sie leicht gebräunt sind.

Während die Spätzle braten, putze die Pilze und schneide sie klein. Ziehe die Schalotten ab und hacke sie. Schneide den Schinken in Würfel.

Erhitze erneut Öl in der Pfanne und brate die Zwiebelwürfel, Pilze und den Schinken darin an.

Gib die Spätzle wieder dazu und rühre die Sahne und den Käse ein. Wenn der Käse geschmolzen ist, würze das Gericht mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

