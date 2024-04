Evergreens gibt es nicht nur in der Musik, sondern auch beim Essen. Ganz oben auf der Liste stehen da Spaghetti bolognese – ein Klassiker, der schon seit Generationen Groß und Klein begeistert. Das schaffen nicht viele Gerichte. Damit das leckere Nudelrezept nicht einstaubt und etwas Abwechslung auf den Teller kommt, wird es Zeit für eine kleine Abwandlung.

Rezept für Spaghetti-Bolognese-Kuchen

Eine ganze besondere Torte: Dieser Spaghetti-Bolognese-Kuchen verwandelt einen italienischen Klassiker in ein herzhaftes Gebäck, von dem man schnell ein zweites Stück futtern möchte. Die Idee ist genial: Das Hackfleisch, was sich normalerweise in einer Tomatensoße wiederfindet, wird der Tortenboden unseres Spaghetti-Bolognese-Kuchens. Während dieser schon einmal vorgebacken wird, kochst du Nudeln und vermengst sie danach mit Ei, Butter und Parmesan.

Dann wird geschichtet: Auf den Hackfleischboden kommt etwas Tomatensoße, darauf folgen Mozzarella und die Nudelmasse. Den Abschluss bildet eine leckere Käseschicht.

Das Hackfleisch am Boden hält die Speise ideal zusammen, sodass perfekten Kuchenstücken nichts mehr im Wege steht. Alle, denen das Spaghetti-Kuddelmuddel nicht zusagt, können sich alternativ auch an dieser Variante eines Pastakuchens austoben. In jedem Falle: guten Appetit!