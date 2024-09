Dieses Spaghetti-Bolognese-Sandwich mit Mozzarella ist unwiderstehlich

Bei uns kommt nichts weg! Und weil wir Leckerschmecker sind, machen wir aus Essensresten gleich ganz neue Gerichte. So ist dieses leckere Spaghetti-Bolognese-Sandwich entstanden. Es gab noch Nudeln und Fleischsoße vom Vortag, aber oft hält sich die Lust, zwei Tage hintereinander das Gleiche zu essen, in Grenzen. Für ein neues Rezept braucht man oft nur eine oder zwei weitere Zutaten, und schon steht Abwechslung auf dem Speiseplan.

Belegtes Spaghetti-Bolognese-Sandwich mit Nudeln vom Vortag

Sind noch Nudeln von gestern übrig? Perfekt, dann kannst du dir ein Spaghetti-Bolognese-Sandwich damit machen! Dazu gibt’s Mozzarella und eine Knoblauch-Basilikum-Butter. Klingt doch wirklich verlockend, oder?

Alles, was du dafür brauchst, sind natürlich erst einmal die Essensreste vom Vortag. Außerdem Butter, Knoblauch und Basilikum sowie etwas Salz und Pfeffer, um daraus eine aromatische Kräuterbutter anzurühren. Damit bestreichst du die eine Hälfte von zwei Baguettebrötchen. Die andere belegst du mit in Scheiben geschnittenem Mozzarella. Lege alle vier Brötchenhälften anschließend in eine Pfanne und röste sie kurz in etwas Öl, damit der Käse zerläuft und das Brot etwas knusprig wird.

Vermische jetzt nur noch die Nudeln und die Soße miteinander. Am besten schneidest du die lange Pasta etwas kleiner, dann lässt sich das Spaghetti-Bolognese-Sandwich besser essen.

Wer mag, garniert die belegten Brote vor dem Verzehr noch mit ein paar frischen Basilikumblättern. Und dann kann endlich der erste Bissen genommen werden. Oh, schmeckt das gut!

Wie du siehst, aus Resten können in Windeseile neue Kreationen entstehen. Alles, was man dafür benötigt, sind ein bisschen Kreativität und ein paar extra Zutaten. Kleiner Tipp: Koche das nächste Mal direkt etwas mehr Nudeln und Soße, damit du am nächsten Tag auf jeden Fall in den Genuss eines Spaghetti-Bolognese-Sandwiches kommst.

