So schnell kannst du leckere Spargel-Blätterteig-Tartes mit Käse backen

Diese knusprigen Spargel-Blätterteig-Tartes mit Käse sind ruckzuck fertig. Perfekt, wenn du nach einem schnellen Abendessen suchst! Aber auch To go sind die kleinen Tartes ideal, denn sie lassen sich super vorbereiten und mitnehmen. Wir lieben sie zum Beispiel in der Mittagspause an einem Arbeitstag. Hast du Lust, sie nachzubacken, bekommst du hier das Rezept von uns.

Rezept für Spargel-Blätterteig-Tartes mit Käse: leichter geht’s nicht

Um sechs leckere Spargel-Blätterteig-Tartes mit Käse zu backen, brauchen wir nur eine Handvoll Zutaten. Neben grünem Spargel und Blätterteig benötigen wir lediglich etwas Öl, Mozzarella und ein Ei. Außerdem verfeinern wir den Spargel mit einem speziellen Gewürz. Das wird lecker!

Zunächst waschen wir den Spargel, entfernen die holzigen Enden und schälen, wenn nötig, das untere Stück. Anschließend schneiden wir den Blätterteig in sechs gleich große Quadrate und kürzen die Spargelstangen auf die Größe dieser Quadrate. Anschließend vermengen wir das Gemüse mit etwas Olivenöl und der Gewürzmischung und legen es portionsweise und in der Größe der Teiglinge auf ein Blech mit Backpapier.

Im nächsten Schritt schneiden wir zwei Mozzarellakugeln in Scheiben und belegen damit den Spargel. Nun bedecken wir jede der sechs Portionen mit einem Stück Blätterteig und drücken diesen etwas fest. Dann schieben wir das Blech in den Ofen und holen es nach 15 Minuten wieder heraus. Das war’s!

Die Spargel-Blätterteig-Tartes mit Käse schmecken solo ebenso gut wie mit einem knackigen Salat. Du kannst sie außerdem mit Sauce hollandaise, einem würzigen Dressing oder Pesto beträufeln. Außerdem schmecken sie ebenfalls super, wenn man sie um Zutaten wie Zwiebeln, Paprika oder anderes Gemüse erweitert.

Knusprig panierter Spargel, Parmesan-Spargel aus dem Ofen und diese Filoteig-Tarte mit Spargel beweisen ebenfalls, wie toll Spargel aus dem Ofen schmeckt. Frag doch mal unseren Koch-Bot nach weiteren Ideen!

Spargel-Blätterteig-Tartes mit Käse Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 Bund grüner Spargel

1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

Olivenöl

Spargelgewürz

2 Kugeln Mozzarella

1 Ei Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Wasche den Spargel, entferne holzige Enden und schäle das untere Drittel.

Rolle den Blätterteig auseinander und schneide ihn in 6 gleich große Quadrate. Schneide die Spargelstangen auf die Größe der Quadrate zurecht. Vermische sie mit etwas Öl und würze sie mit dem Spargelgewürz.

Schneide den Mozzarella in Scheiben.

Lege ein Blech mit Backpapier aus und verteile die Spargelstangen in 6 Portionen darauf.

Belege die Stangen mit den Mozzarellascheiben und lege dann auf jede Portion ein Stück Blätterteig. Drücke es etwas fest.

Verquirle das Ei und bestreiche den Blätterteig damit. Schiebe das Blech anschließend für 15 Minuten in den Ofen. Notizen Wer mag, erweitert das Rezept um Gemüse wie Zwiebelringe oder Paprikastreifen.

Du kannst die Tartes noch mit einem Dressing, Pesto oder Sauce hollandaise beträufeln, bevor du sie servierst.

