Die Burgerwelt erobern? Mit diesem Spargel-Rezept gelingt es dir

Der Spargel in deinem Kühlschrank kann deutlich mehr, als nur mit Kartoffeln und Schinken auf deinen Teller zu kommen – wie wäre es mit einem Spargel-Burger? Zart gebratener grüner Spargel, hausgemachte Pattys und jede Menge Geschmack machen diesen Burger nicht nur zu einem Hingucker, sondern auch zu einem Highlight deiner Spargelsaison.

So bereitest du den Spargel-Burger zu

Neulich überkam mich mal wieder die Lust auf Burger. Zu Hause im Kühlschrank wartete aber schon sehnsüchtig der Spargel auf mich, von dem ich mir in aller Euphorie vielleicht ein klein bisschen zu viel gekauft habe. In diesem Moment kam es mir in den Sinn: Warum nicht einen Burger mit Spargel zubereiten?

Gesagt, getan! Los gings zum Supermarkt, um die restlichen Zutaten einzukaufen. Neben Burgerbrötchen aus Brioche-Teig wanderten Hackfleisch, fertige Sauce hollandaise, Rucola, getrocknete Tomaten, Speck sowie Sriracha-Soße in den Einkaufswagen. Ansonsten benötigst du für das Rezept Semmelbrösel, Zwiebel, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Senf, Paprikapulver sowie etwas Honig und Zitronensaft. Bestimmt hast du die meisten Dinge davon aber bereits im Vorratsschrank.

Für die Pattys mischst du das Hack mit fein gehackten Zwiebeln und Knoblauch, den Semmelbröseln, einem Ei sowie Senf und den Gewürzen zu einer Masse. Forme Pattys daraus und brate sie in etwas Öl in der Pfanne von beiden Seiten an, bis sie den von dir gewünschten Gargrad erreicht haben. Währenddessen kannst du bereits die Hollandaise aufwärmen und mit etwas Sriracha verfeinern. Nun ist noch der Spargel an der Reihe: Brate ihn mit etwas Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer einige Minuten scharf an. Auch die Burger-Buns kannst du nebenbei etwas rösten. Sobald die einzelnen Zutaten bereit sind, kannst du deinen Spargel-Burger zusammenbauen und ihn genießen.

Ein Burger kommt selten allein. Auch wenn dieses Exemplar noch so phänomenal schmeckt, kann eine kleine Beilage dazu nicht schaden. Süßkartoffel-Pommes sind die perfekte Ergänzung zu unserem würzigen Burger. Noch einen Klecks frischen Joghurt-Dip dazu und fertig ist das Burger-Menü. Es soll doch etwas leichter sein? Dann serviere einen kleinen Salat dazu. Auch gegrillte Maiskolben mit etwas Butter und Parmesan sind eine tolle Ergänzung.

Spargel-Burger Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Burger-Pattys: 1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

400 g Rinderhackfleisch alternativ: gemischtes Hack

1 Ei

3 EL Semmelbrösel

1 TL Senf

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer Für den Belag: 200 ml Sauce hollandaise fertig oder selbst gemacht

1 TL Sriracha online, z.B. diese hier 🛒

30 g getrocknete Tomaten

1 Handvoll Rucola

8 Scheiben Speck

12 Stangen grüner Spargel

1 EL Olivenöl

1/2 Zitrone Saft und etwas Abrieb

1 Prise Salz

4 Burger-Buns

etwas Honig oder Ahornsirup Zubereitung Erhitze die Sauce hollandaise vorsichtig in einem kleinen Topf (nicht kochen!). Rühre Sriracha ein und schmecke ab. Halte sie warm.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein. Schneide die getrockneten Tomaten. Wasche und schleudere den Rucola trocken.

Mische das Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Ei, Semmelbrösel, Senf, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Forme die Masse zu vier Pattys und stelle sie kalt.

Erhitze eine Pfanne ohne zusätzliches Fett und brate die Speckscheiben knusprig. Lass sie anschließend auf Küchenpapier abtropfen.

Entferne die holzigen Enden des Spargels, wasche ihn und brate ihn in einer Pfanne mit Olivenöl, Zitronensaft und einer Prise Salz, bis er bissfest ist. Das dauert etwa 5–7 Minuten.

Erhitze eine Grillpfanne 🛒 oder eine normale Pfanne. Brate die Fleisch-Pattys 3–5 Minuten pro Seite, je nach gewünschtem Gargrad. Röste gleichzeitig die Burger-Buns auf den Schnittflächen kurz an.

Bestreiche die Hälften der Buns dünn mit der pikanten Sauce hollandaise. Lege eine Schicht Rucola darauf. Setze ein Patty auf den Rucola und verteile nochmal ordentlich Sauce hollandaise darauf. Belege das Ganze mit den getrockneten Tomaten, Speck und Spargel.

Beträufle den Spargel optional mit etwas Honig oder Ahornsirup für eine süßliche Komponente. Setze die obere Bun-Hälfte auf den Burger und drücke ihn leicht zusammen.

Serviere und genieße die Burger.

