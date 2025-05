Diesem Spargel-Cannelloni-Auflauf kann keiner widerstehen

Wir befinden und mitten in der Spargelsaison und futtern uns durch allerlei leckere Rezepte mir den grünen und weißen Stangen. In unserem heutigen kombinieren wir einen italienischen Klassiker mit dem Lieblingsgemüse der Deutschen und kreieren einen schmackhaften Spargel-Cannelloni-Auflauf. Lass dich von seinem Duft und Geschmack begeistern!

Frühlingsrezept: Spargel-Cannelloni-Auflauf

Spargel, auch „das königliche Gemüse“ genannt, erlebte seinen kulinarischen Aufstieg bereits im antiken Rom, wo Kaiser Augustus einer Legende nach sogar spezielle Schnellboote – die „Spargelflotte“ – besaß, um das edle Gemüse frisch in die Hauptstadt zu bringen. Der Siegeszug der feinen Stangen ist bis heute ungebrochen.

Wir servieren den Spargel heute mit Cannelloni, also großen, dicken Röhrennudeln. Diese werden klassisch mit Spinat, Ricotta und Hackfleisch gefüllt und stammen ursprünglich aus der Region Kampanien.

Wir waschen zuerst den Spargel und fädeln ihn dann in die Cannelloni ein. Weil wir grünen Spargel verwenden, brauchen wir ihn vorher nicht zu schälen. Wir schneiden allenfalls holzige Enden ab. Anschließend legen wir die mit Spargel gefüllten Nudeln in eine Auflaufform. Für die Soße braten wir gehackte Zwiebel in Öl an und löschen sie mit Brühe und Weißwein ab. Dann kommen noch Sahne und Zitronenabrieb dazu. Danach binden wir sie noch mit Mehl ab und lassen sie kurz köcheln. Jetzt gießen wir nur noch die Soße über die mit Spargel gefüllten Cannelloni und verteile Cherrytomaten obendrauf. Zum Schluss streuen wir noch geriebenen Bergkäse drüber. Nach einer knappen halben Stunde im Ofen ist der Spargel-Cannelloni-Auflauf, bereit, gegessen zu werden.

Wir wünschen guten Appetit!

Spargel-Cannelloni-Auflauf Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g grüner Spargel

1/2 Packung Cannelloni ca. 12 Stück

200 g Cherrytomaten

75 g Bergkäse Für die Soße: 1/2 Zwiebel

3 EL Olivenöl

500 ml Gemüsebrühe

150 ml Weißwein

200 ml Sahne

2 EL Reismehl alternativ Weizenmehl 405

1/2 Bio-Zitrone der Abrieb

Salz und Pfeffer

1 EL Agavensaft oder andere Süße der Wahl Zubereitung Wasche den Spargel und schneide holzige Enden ab. Fädele ihn danach in die Cannelloni ein und lege diese in eine Auflaufform.

Schäle und hacke die halbe Zwiebel und brate sie in Öl an. Lösche sie mit Brühe und Weißwein ab. Lass sie etwas einkochen und gib Sahne und Zitronenabrieb dazu. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Agavendicksaft ab.

Binde die Soße mit Reismehl 🛒 ab, damit eine schöne Konsistenz entsteht. Solltest du Weizenmehl verwenden, rühre es vorher mit kaltem Wasser glatt und danach erst in die heiße Soße.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Lass die Soße noch kurz köcheln und verteile sie dann über den Spargel-Cannelloni.

Zum Schluss halbierst du die Cherrytomaten, gibst sie mit in die Auflaufform und bestreust alles mit dem geriebenen Käse.

Backe den Spargel-Cannelloni-Auflauf 20- 25 Minuten im Ofen.

