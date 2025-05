Spargel-Ei-Auflauf mit Brokkoli: einfaches Ofenglück

Gerade jetzt, in der Spargelsaison, lohnt sich der Blick über den klassischen Tellerrand mit Hollandaise. Denn das Stangengemüse steckt voller Potenzial und lässt sich auf allerlei kreative Arten und Weisen zubereiten. Wir essen gerade besonders gern diesen Spargel-Ei-Auflauf mit Brokkoli. Der ist einfach vorbereitet und perfekt für Abende, an denen ein leckeres Essen ohne großen Aufwand auf dem Tisch stehen soll.

Frühling auf dem Teller: Spargel-Ei-Auflauf mit Brokkoli

Wir alle kennen diese Tage, an denen es einfach nicht schnell genug gehen kann, bis endlich ein warmes Essen auf dem Tisch steht. Sei es, weil der Tag im Büro zu lang war, weil das Wetter schlecht ist oder einfach, weil die Stimmung zu wünschen übrig lässt – ein leckeres Essen hat schon so manchen Abend gerettet. Wer keine Lust hat, Essen zu bestellen, aber auch nicht aufwendig kochen will, wird sich freuen, denn hier ist die Lösung dafür: Spargel-Ei-Auflauf mit Brokkoli.

Der Spargel-Ei-Auflauf mit Brokkoli ist einfach vorbereitet und den größten Teil der Arbeit macht ohnehin der Ofen. Beginne damit, dein Gemüse vorzubereiten. Wasche grünen Spargel, Brokkoli und etwas Lauch und schneide alles klein. Grüner Spargel braucht dabei keine Sonderbehandlung. Du musst ihn weder schälen noch vorgaren. Er kommt in groben Stücken direkt in die Auflaufform. Der Brokkoli dagegen sollte kurz blanchiert werden. So bleibt er schön grün und verliert seine Struktur nicht völlig im Ofen. Auch der Lauch kann ohne Vorbehandlung mit in die Form wandern.

Dazu gesellt sich nun ein Guss aus Eiern, etwas und einer Prise Muskat. Wer es würziger mag, mischt noch etwas geriebenen Bergkäse unter die Masse. Gieße alles über das Gemüse, streue noch etwas mehr Käse darüber und schon kann das Ganze für etwa eine halbe Stunde im Ofen stocken und goldbraun überbacken. Dazu passen Brot oder ein frischer Salat. Mmh, ist das gut!

Spargel-Ei-Auflauf mit Brokkoli Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Brokkoli

400 g grüner Spargel

200 g Lauch

1 Knoblauchzehe

4 Eier

100 ml Sahne

100 ml Milch

100 g geriebener Bergkäse

Salz und Pfeffer

Muskatnuss Zubereitung Heiz den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche das Gemüse. Schneide den Brokkoli in kleine Röschen und blanchiere ihn 2 Minuten in Salzwasser, dann schrecke ihn kalt ab.

Schneide Spargel in Stücke und Lauch in Ringe. Reibe die Knoblauchzehe. Gib alles bis auf den Knoblauch in eine Auflaufform 🛒

Verquirle Eier mit Knoblauch, Sahne und Milch, würz mit Salz, Pfeffer und Muskat. Rühr die Hälfte des Käses unter. Gieß die Mischung über das Gemüse und streue den Rest des Käses über den Auflauf.

Backe den Auflauf ca. 30 Minuten, bis die Masse gestockt und die Oberfläche goldbraun ist.

