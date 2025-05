Nudelauflauf mit Spargel und Hack: perfekt für die schnelle Frühlingsküche

Nudelaufläufe sind perfekt, wenn du zwar Lust auf leckeres Essen hast, aber nicht die Motivation, dich um verschiedenste Beilagen und Soßen zu kümmern. Einfach alles in eine Auflaufform, ab in den Ofen, fertig. Unser Nudelauflauf mit Spargel und Hack bringt dazu noch zwei Zutaten ins Spiel, die einfach immer gut schmecken. Und dann wird er auch noch mit Käse überbacken. Besser geht es wirklich nicht!

Grüner Frischekick: Nudelauflauf mit Spargel und Hack

Der Star dieses Nudelauflaufs mit Spargel und Hack ist ganz eindeutig der grüne Spargel. Im Gegensatz zu seinem weißen Verwandten musst du ihn kaum schälen. Schneide einfach die holzigen Enden ab. Ein Tipp dazu: Mache einige Testschnitte mit deinem Messer. Sobald es ohne Probleme durch den Spargel gleitet, ist er nicht mehr holzig. Der weitere Vorteil von dem Gemüse: Er schmeckt von Natur aus leicht nussig, was besonders gut zu kräftigem Hack passt.

Bei diesem greifst du am besten zu Rinderhack oder einer gemischten Variante, je nach Vorliebe. Brate es mit einigen Zwiebeln krümelig in einer Pfanne an und vermische alles mit Tomaten, al dente gekochten Nudeln und klein geschnittenem grünen Spargel. Schwingst du den vegetarischen Kochlöffel, greifst du einfach nach einer Hack-Alternative. Sojahack schmeckt super, ebenso eine Variante aus Linsen. Man wird den Unterschied nicht schmecken.

Neben Spargel und Hack brauchst du außerdem eine fruchtige Tomatensoße, die du mit Kirschtomaten und Oliven verfeinerst. Vermenge alles gut, gieße etwas Sahne hinzu und streue Parmesan darüber.

Nun muss der Auflauf etwa 20 bis 25 Minuten in den Ofen, bis der Käse goldbraun ist und sich an den Rändern kleine Bläschen zeigen. Serviere den Nudelauflauf mit Spargel und Hack, wie er ist oder richte einen kleinen Salat dazu an.

Auflauf ist super, Auflauf mit Spargel noch besser. Entdecke weitere, leckere Zubereitungen bei uns, wie diesen Gnocchi-Spargel-Auflauf mit Lachs oder einen cremigen Spargel-Lauch-Auflauf. Auch als Spargel-Auflauf mit Kartoffeln ist das Stangengemüse perfekt.

Nudelauflauf mit Spargel und Hack Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln

Salz

250 g grüner Spargel

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL grüne Oliven

2 EL Olivenöl

250 g Rinderhack

1 Dose Tomaten 400 g

1 Handvoll Kirschtomaten

Pfeffer

100 ml Sahne

geriebener Parmesan nach Geschmack Zubereitung Koche die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente und gieße sie dann ab.

Entferne derweil die holzigen Enden des grünen Spargels, schäle Zwiebel und Knoblauch. Schneide den Spargel in mundgerechte Segmente, hacke Zwiebel und Knoblauch und schneide die Oliven in Ringe.

Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate das Hack krümelig an. Füge dann Zwiebeln und Knoblauch hinzu und schwitze alles gemeinsam etwa 3 Minuten lang an. Lösch mit den Tomaten ab und füge Kirschtomaten und Oliven hinzu- Würze mit Salz und Pfeffer.

Vermische in einer Auflaufform 🛒 Nudeln, Spargel und Soße und übergieße alles mit Sahne. Bestreue den Auflauf mit Parmesan nach Geschmack und backe ihn für 25 Minuten, bis der Käse zerlaufen ist.

